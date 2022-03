L'aggiornamento di Elden Ring modifica il bilanciamento, aggiunge i marker NPC e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'ultimo aggiornamento di Elden Ring è stato lanciato ed è più grosso di quanto molti giocatori si sarebbero aspettati, non solo modificando alcuni elementi del bilanciamento delle armi, ma aggiungendo anche fasi completamente nuove alle missioni e un'enorme funzionalità della mappa.

Il cambiamento più grande riguarda la qualità della vita, l'aggiunta di un piccolo indicatore alla tua mappa per farti sapere dove si trovano gli NPC che hai incontrato in modo da non doverli contrassegnare manualmente per tenere traccia delle cose. Questo sarà estremamente utile per coloro che cercano di tracciare dove si trovano le loro serie di missioni.

Siamo passati a verificarlo e funziona perfettamente (sebbene renda obsoleti alcuni dei nostri diligenti segni di mappatura, purtroppo).

C'è anche una nuovissima serie di missioni con un nuovo NPC, Jar-Bairn, che sembra divertente, mentre nuove fasi sono state aggiunte alle missioni degli NPC esistenti Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight e Gatekeeper Gostoc. Alcuni di questi personaggi sembravano in sospeso, quindi sembra che avessero sempre più fasi in mente.

Il gioco ora offrirà anche personaggi NPC evocabili in una più ampia gamma di arene, un gradito cambiamento per coloro che non si dilettano troppo con vere evocazioni online, e c'è della nuova musica per l'atmosfera notturna.

Sono arrivate anche una serie di correzioni di bug e anche un carico di armi e bilanciamento del potere. Ciò include un nerf per il tanto amato Mimic Tear Ash, che era il nostro strumento personale preferito per i combattimenti contro i boss ma ora sarà meno potente.

Dovrebbe essere più facile trovare Smithing Stones per gli aggiornamenti delle armi all'inizio del gioco, che è anche un cambiamento molto gradito e un sacco di incantesimi sono diventati meno costosi da lanciare.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Per le note complete sulla patch, dai un'occhiata al post di Bandai Namco qui e assicurati di scaricare la patch per la versione 1.03 per continuare a giocare con le numerose funzionalità online di Elden Ring abilitate.

Scritto da Max Freeman-Mills.