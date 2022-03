Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Russia avrebbe portato avanti piani per legalizzare efficacemente la pirateria di videogiochi e software.

Ha detto alle aziende russe che non devono più pagare o rispettare le proprietà intellettuali delle aziende occidentali che supportano le sanzioni ad ampio raggio.

PlayStation , Xbox , Apple e Adobe sono tra le molte aziende ed editori ad aver ritirato i loro prodotti dalla vendita in Russia, dopo la sua invasione non provocata e devastante dell'Ucraina.

Per contrastare queste sanzioni, si dice che il governo russo abbia introdotto nuove leggi che consentono l'uso di "innovazioni provenienti da paesi ostili" senza dover pagare il titolare del brevetto originale.

Come riportato da City AM (che cita il quotidiano statale Rossiyskaya Gazeta), il ministero dello Sviluppo economico russo aveva detto ai media che queste proposte erano all'esame: "La possibilità di revocare le restrizioni sull'uso della proprietà intellettuale contenuta in alcuni beni, il la cui fornitura alla Russia è limitata, è allo studio", ha affermato.

"Ciò attenuerà l'impatto sul mercato delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento, nonché la carenza di beni e servizi che è sorta a causa delle nuove sanzioni dei paesi occidentali".

Secondo il sito finanziario, i ministri del paese stanno persino valutando la possibilità di sbloccare i siti Web torrent per consentire ai russi di guardare i blockbuster piratati di Hollywood.

Scritto da Rik Henderson.