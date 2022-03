Versioni di nuova generazione in arrivo per Resident Evil 2, 3 e 7

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I fan della recente ondata di versioni di Resident Evil hanno altre buone notizie, poiché è stato confermato che tutti i Resident Evil 2, 3 e 7 riceveranno le versioni di nuova generazione entro la fine dell'anno.

Le nuove versioni del gioco saranno disponibili standalone, a conti fatti, ma verranno proposte anche per chi possiede i giochi last-gen esistenti, senza alcun costo aggiuntivo.

Resident Evil 2, 3 e 7 arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con miglioramenti visivi entro la fine dell'anno!



Coloro che attualmente possiedono questi giochi su PlayStation 4 e Xbox One potranno beneficiare di un aggiornamento digitale senza costi aggiuntivi. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i — Resident Evil (@RE_Games) 2 marzo 2022

Sebbene non ci siano ulteriori dettagli su quali aggiornamenti porteranno esattamente le nuove versioni, il fatto che l'annuncio sopra menzioni "miglioramenti visivi" significa che puoi aspettarti frame rate più fluidi e risoluzioni più elevate come punto di partenza, per i nostri soldi.

Rimarrà da vedere se ci saranno texture migliori e altri cambiamenti più coinvolti, anche se saremmo un po' sorpresi se così fosse. Gli screenshot inclusi sembrano brillanti, tuttavia, con un'illuminazione che potrebbe essere un po' più sofisticata.

Significa che sarai in grado di giocare a tutte e quattro le versioni più recenti di Resident Evil (incluso il superbo Village) senza dover eseguire un'app retrocompatibile se hai una PS5 o Xbox Series X/S, che sarà benvenute notizie a chiunque li abbia ancora nel loro backlog di giochi.

Scritto da Max Freeman-Mills.