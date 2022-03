Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Bungie, in seguito alla sua recente acquisizione da parte di Sony , ha pubblicato una pagina di aiuto in cui si afferma che Destiny 2 non è supportato sullo Steam Deck di Valve .

Non solo non è supportato, ma Bungie minaccia direttamente di bandire i giocatori che tentano comunque di eseguire il gioco.

La pagina ha una sezione "Steam Deck e Destiny 2" che recita:

"Destiny 2 non è supportato per il gioco su Steam Deck o su qualsiasi sistema che utilizza Proton di Steam Play a meno che Windows non sia installato e in esecuzione. I giocatori che tentano di avviare Destiny 2 su Steam Deck tramite SteamOS o Proton non potranno accedere al gioco e verranno restituiti alla loro libreria di giochi dopo poco tempo.

I giocatori che tentano di aggirare l'incompatibilità di Destiny 2 verranno esclusi dal gioco".

I giocatori di Keen Destiny 2 stavano aspettando notizie sulla compatibilità del gioco ed è sicuro che rimarranno delusi.

Soprattutto dal momento che Destiny 2 è già stato portato sulla piattaforma Stadia basata su Linux, la riluttanza a lavorare con la piattaforma di Valve è una sorta di sorpresa.

Bungie non è l'unico sviluppatore a deviare il tanto acclamato palmare, tuttavia, anche Fortnite di Epic Game non riceverà un aggiornamento per Steam Deck.

Tuttavia, tutto questo è dovuto alla piattaforma SteamOS, gli armeggiatori volenterosi possono sempre installare Windows sul proprio computer e godere della compatibilità con i giochi di cui sopra. Quanto bene Windows funzionerà su Steam Deck è tutta un'altra questione.

Scritto da Luke Baker.