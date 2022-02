Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo anni di attesa, enormi periodi di tempo senza alcuna notizia sul gioco, e poi alcuni mesi frenetici di rivelazioni di gioco e test di rete, Elden Ring è finalmente uscito ed è stato accolto con il tipo di plauso della critica che la maggior parte degli sviluppatori solo sognare.

Come tutte le altre versioni moderne di FromSoftware, però, anche Elden Ring è difficile . È un gioco che spesso non ti dice cose che in seguito sembreranno del tutto parte integrante della meccanica del gioco, e anche se ti tiene per mano più di alcuni nella serie Souls, potresti comunque aver bisogno di aiuto. Ecco, quindi, alcuni suggerimenti rapidi per aiutarti a iniziare con il gioco.

Il modo in cui l'aumento di livello e l'esperienza funzionano in Elden Ring significa che puoi costruire un personaggio secondo le tue specifiche nel tempo, anche se finisci per renderti conto che la tua scelta di partenza ti ha messo con il piede sbagliato.

È fantastico saperlo, perché significa che non devi passare venti minuti a decidere quale scegliere all'inizio del gioco: scegline uno che ti sembri divertente e guarda come te la cavi! Se vuoi una build incentrata sulla mischia, le classi corazzate sono buone opzioni, mentre quelle con mente e fede elevate sono ideali per il lancio di magie.

L'unica cosa da evitare, però, è il Sventurato; è pensato per i giocatori che vogliono sfidarsi o punirsi, e non c'è alcun vantaggio nel sceglierlo, quindi non farlo!

Elden Ring si apre con alcune brevi aree da attraversare, incluso il boss prerequisito per ucciderti all'istante. Dopo quel punto, imparerai le basi del combattimento contro alcuni nemici deboli e ti consigliamo di prendere le cose lentamente qui.

Piuttosto che spazzare via con uccisioni goffe ma rapide, prenditi il tempo per imparare a bloccare correttamente e sperimentare i tempi di quei blocchi e schivate: ti ringrazierai poco dopo, quando i nemici inizieranno a prendere a pugni molto, molto più forte.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Una volta raggiunto l'overworld di Limgrave all'inizio del gioco, inizierai a imbatterti nei nemici mentre ti muovi, e ce n'è uno appena fuori dal cancello che pattuglia su un enorme cavallo. È lì quasi esplicitamente per insegnarti una lezione, vale a dire, non puoi abbattere molti nemici in questo momento, quindi prova a aggirare.

È una tattica che rimarrà utile per quasi tutto il gioco, quindi se vedi un enorme nemico e pensi che probabilmente ti schiaccerà, il gioco potrebbe ricompensarti per essere rimasto fuori dal combattimento fino a quando non sarai meglio equipaggiato per affrontarlo su.

Quando avvii il gioco, insieme a una classe potrai selezionare un ricordo unico con cui inizierai il gioco. Vale la pena cercare sul web, perché ognuno porta vantaggi interessanti, ma se sei desideroso di sfogliare la nostra scelta migliore per un principiante sarebbe il Golden Seed.

Ciò ti consentirà di aggiungere una carica alla tua fiaschetta di guarigione molto presto nel gioco, e mentre troverai di più in futuro, secondo noi, quella rete di sicurezza iniziale vale il suo peso in oro, secondo noi.

Nelle prime fasi del gioco, ci sono un paio di posizioni che nascondono oggetti davvero preziosi e utili, ma che puoi facilmente superare se non stai attento. Ad esempio, le rovine di Gatefront in cui ti imbatterai, pattugliate da un gruppo di nemici, hanno anche una piccola stanza nel seminterrato da trovare, giù per alcune scale.

In esso troverai un oggetto per sbloccare una meccanica chiamata Ashes of War, per aiutarti a far assumere alle tue armi nuovi attributi. È qualcosa che ci siamo persi più volte mentre ripulivamo le rovine e ci offre un'altra preziosa lezione: tieni gli occhi aperti e controlla ogni angolo!

Come i giochi Souls precedenti, Elden Ring ti fa raccogliere XP dai nemici mentre li sconfiggi, ma se muori rischi di perderli tutti. Solo se arrivi al punto in cui sei morto nella prossima vita puoi reclamare i tuoi progressi, che fungono anche da valuta.

È una classica meccanica rischio-ricompensa, ma tutto ciò che possiamo dire è che se hai raccolto abbastanza Rune per salire di livello un paio di volte, dovresti stare attento a lanciarti in combattimenti pericolosi o sconosciuti: viaggiare velocemente verso un punto di salvataggio per salire di livello e banca che il progresso potrebbe essere l'opzione più sensata.

Scritto da Max Freeman-Mills.