(Pocket-lint) - A Plague Tale: Innocence è stato un fulmine a ciel sereno alcuni anni fa, dal piccolo sviluppatore Asobo Studio. Era un gioco d'azione stealth che raccontava la storia di Amicia de Rune e di suo fratello minore Hugo nella Francia del XIV secolo.

Come suggerisce il nome, le cose si complicano abbastanza rapidamente e la storia va in luoghi straordinariamente oscuri. Ora c'è un sequel in arrivo e abbiamo raccolto tutto ciò che devi sapere su A Plague Tale: Requiem.

Il primo trailer di Requiem ha debuttato durante l'E3 nel giugno 2021 e ha mostrato un sacco di momenti diversi da quella che sembra sarà una campagna variegata. Dopo non abbiamo sentito molto di più, anche se si è concluso con una finestra della data di rilascio del 2022 .

Quindi, alla fine del 2021, abbiamo ottenuto un secondo trailer con alcuni scorci in più del gameplay reale. Non rende più chiara la data di uscita, ma fornisce un'enorme quantità di informazioni su quali piattaforme apparirà il gioco.

La notizia principale è che Requiem arriverà su Xbox Game Pass il giorno del rilascio, il che significa che potrai giocarci senza costi aggiuntivi non appena sarà disponibile, sia su Xbox Series X che su Series S.

Ciò non significa che sia un'esclusiva Xbox, tuttavia, sappiamo che arriverà anche per PS5, Switch e PC.

Prevediamo che la versione Switch del gioco implicherà un po' di streaming cloud, dal momento che sembra graficamente intensivo, e inoltre non sembra che il gioco uscirà né per PS4 né per Xbox One, rendendolo un prossimo... esperienza di generazione.

Alla fine dell'ultimo gioco, Amicia e Hugo hanno sconfitto un contorto Grande Inquisitore per bandire la piaga dei topi che Hugo era stato in grado di controllare grazie a una maledizione della stirpe, e mentre sembrava riportare la vita alla normalità, le cose non sembrano del tutto risolti.

Dalle informazioni finora pubblicate su Requiem, sembra che i fratelli, insieme alla madre Beatrice, viaggeranno molto a sud nella speranza di trovare una cura permanente per Hugo o semplicemente per allontanarsi da una regione che è diffidente nei suoi confronti.

Non è difficile capire se troveranno aiuto o semplicemente nemici più potenti che cercano di manipolarli e, dai trailer che abbiamo visto, sembra che le cose diventeranno di nuovo piuttosto frenetiche per Amicia.

Sebbene i trailer finora rilasciati contengano momenti di filmati di gioco, sono piuttosto brevi e rapidamente tagliati fuori, quindi non diamo un'occhiata a tutte le nuove meccaniche che entrano nel campo di gioco.

Tuttavia, possiamo vedere che alcune graffette di Innocence sono tornate in Requiem. Molto probabilmente giocherai principalmente nei panni di Amicia, armato di una fionda e di alcune furtive abilità furtive, muovendoti in aree popolate da nemici e guardie più potenti.

Sfuggire alle loro grinfie e abbatterli richiederà un'attenta pianificazione, ma speriamo anche di poter usare nuovamente i poteri di Hugo per dirigere orde di topi in giro, cosa che ha fatto risaltare il primo gioco dalla massa.

Ci sono chiaramente di nuovo sciami di topi, e dovremo chiaramente usare fuoco e luce per scappare da loro ancora una volta ma, con Hugo sulla scena, è una scommessa sicura che saremo in grado di sfruttare il loro potere a un certo punto per alcuni cruenta vendetta.

Puoi anche vedere un bel po' di luoghi diversi nelle clip, da vivaci città e vicoli a rovine e tenute, quindi speriamo che ci saranno molti posti diversi da vedere durante la campagna.

Scritto da Max Freeman-Mills.