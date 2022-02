Street Fighter 6: tutto quello che sappiamo su SF6

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Street Fighter 6 è in arrivo: abbiamo aspettato a lungo notizie sul futuro di uno dei franchise più famosi del mondo dei giochi, e ora sappiamo che presto arriverà una nuova voce principale.

Detto questo, i dettagli concreti sono ancora molto scarsi sul campo, quindi abbiamo raccolto tutte le informazioni chiave per te proprio qui.

Il primo teaser trailer di Street Fighter 6 è stato rivelato nel febbraio 2021 dopo che Capcom aveva pubblicato un misterioso conto alla rovescia qualche giorno prima, e potete vederlo qui sotto.

Non ci dà molto da fare ed è interamente CGI da quello che possiamo dire, ma offre un logo per il gioco, che è un importante allontanamento in termini di stile dai titoli precedenti. È già stato oggetto di una discreta quantità di ridicolo online.

Per quanto riguarda la data di uscita, non riceviamo curiosità dal trailer e quindi saremmo davvero sorpresi se il gioco si stesse dirigendo verso l'uscita nel 2022 a questo punto. Molto più probabile è una data del 2023, anche se data la mancanza di filmati di gioco anche questo potrebbe essere ottimista.

Tuttavia, una grande fuga di notizie sui piani di Capcom alla fine del 2020 ha scritto il gioco per una data di rilascio nel terzo trimestre del 2022, e questo è almeno qualcosa su cui andare avanti.

Ancora una volta, non c'è una parola ufficiale su quali piattaforme arriverà il gioco, ma ci aspetteremmo che Street Fighter 6 molto probabilmente sarà una versione multipiattaforma. Ciò lo vedrebbe uscire principalmente per PS5, Xbox Series X e S e PC, ma apparire anche in una forma graficamente meno accattivante su Xbox One e PS4.

Dopotutto, i giochi di combattimento riguardano principalmente frame rate e precisione, quindi non è un grosso problema abbassare le impostazioni e assicurarsi che il gioco sia disponibile per il pubblico più ampio possibile al momento del lancio.

Storia è un po' una parolaccia se applicata a Street Fighter, che ha storia e retroscena per i suoi personaggi, ma in genere non si concentra troppo su campagne e modalità storia, rispetto ad alcune delle alternative più melodrammatiche nel gioco di combattimento scena.

Ci aspetteremmo che continui così, ma probabilmente ci sarà ancora una qualche forma di modalità in solitario che ti consentirà di provare diversi combattenti e stili. Qualcosa come la modalità Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate potrebbe essere un'ottima idea, permettendoti di provare una vasta gamma di livelli e approcci.

Conosciamo almeno due del roster finale del gioco: il combattente classico Ryu e il personaggio DLC Luke sono i due che si affrontano nel primo trailer del gioco. Puoi scommettere che ci saranno anche altri sostenitori della serie come Chun-Li.

Altre notizie su Street Fighter 6 in arrivo nell'estate 2022. — Capcom Europe (@CapcomEurope) 21 febbraio 2022

Dovremo aspettare fino all'estate 2022 per ulteriori notizie sul gioco, secondo il Tweet di Capcom sopra, quindi assicurati di tenere d'occhio ulteriori informazioni.

Scritto da Max Freeman-Mills.