Bandai Namco raddoppia sul Metaverse

(Pocket-lint) - L'editore di giochi Bandai Namco sta pianificando qualcosa che chiama "IP Metaverse", un progetto per consentire ai suoi fan di interagire attraverso i suoi diversi IP attraverso interfacce e spazi condivisi.

Che cosa significhi esattamente in pratica è un po' difficile da afferrare con fermezza in questa fase, dal momento che l'annuncio di Bandai Namco è necessariamente quello di un piano piuttosto che di una conclusione ferma e rivelata.

Dice che investirà 15 miliardi di yen (circa 96 milioni di sterline) nel progetto, per portarlo a buon fine, quindi questa chiaramente non è una fantasia passeggera. Parte dell'obiettivo è offrire ai giocatori la possibilità di "godersi di un'ampia gamma di intrattenimento su un asse IP, nonché strutture che sfruttano i punti di forza distintivi di Bandai Namco per fondere prodotti fisici e luoghi con elementi digitali".

Sia che ciò significhi che sarai in grado di uscire con i fan della serie Souls in un posto, della serie Tales in un altro e di Pac-Man in un terzo, o se saranno tutti raggruppati insieme come parte di una fusione pentola resta da vedere.

Parte dell'obiettivo sembra essere trovare nuovi mercati e aumentare le vendite al di fuori del Giappone per l'editore, e il metaverso come concetto è un modo abbastanza vivace per attirare l'attenzione su se stesso. Detto questo, dovremo aspettare per vedere quali sono i risultati effettivi del piano prima di poter dire quanto sia stato utile il suo investimento.

Puoi controllare un PDF del nuovo piano di Bandai Namco andando avanti qui , se desideri vedere le spiegazioni dell'editore in modo più dettagliato.

Scritto da Max Freeman-Mills.