Dying Light 2 consigli e trucchi: padroneggia il parkour e affina il tuo saccheggio

(Pocket-lint) - Dying Light 2 è qui ed è glorioso.

Se stai entrando nel gioco, i seguenti suggerimenti e trucchi ti aiuteranno a evitare di essere mangiato dagli zombi e a rendere la tua vita un po' più piacevole.

Come ogni gioco open world, la mappa di Dying Light 2 può sembrare un po' opprimente in termini di tutte le cose da fare, i luoghi da esplorare e le avventure che puoi avere. Vale la pena concentrarsi prima su alcune cose, per avere il sopravvento prima di iniziare.

Come probabilmente avrai capito, il parkour è una parte importante di Dying Light 2. Non è solo un divertimento da parte del gioco, è anche una parte importante del modo in cui dovresti giocare.

Correre, saltare e correre è un buon modo per uscire dai guai. Sprint sui tetti è anche un buon modo per attraversare la città in sicurezza, soprattutto di notte. Di solito ci sono meno zombi lassù (a meno che tu non venga inseguito perché hai sconvolto un urlatore), il che significa molto meno pericolo.

Dying Light 2 è anche incredibilmente ben rifinito, quindi è facile saltare da un posto all'altro e rimarrai sorpreso da quanto lontano puoi saltare, anche nelle prime fasi del gioco.

Tieni d'occhio gli oggetti utili su cui puoi saltare, da e verso cui. Vedrai i classici segnalini gialli con sporgenze su cui puoi saltare e arrampicarti. Ma ci sono anche lampioni, cavi elettrici, fermate dell'autobus, rampe e persino la corda occasionale appesa convenientemente a una gru che puoi usare per volare sul posto.

Scoprirai che è molto più facile usare gli ostacoli per salire in alto piuttosto che scalare semplicemente il lato di un edificio. Se salti da un'auto a un autobus, da un piccolo rifugio a un tetto, avrai molto più successo che provare a scalare un muro e poi esaurire la resistenza a metà.

Una cosa a cui prestare attenzione sono i punti di atterraggio. Quando sei in alto, può essere difficile capire come scendere al livello del suolo in modo sicuro e veloce. Tieni gli occhi aperti e vedrai i materassi per terra con dei segni X su di essi. Puoi atterrare su quelli per un atterraggio sicuro e morbido. Ciò che non è ovvio, però, è che puoi anche usare il tetto di un'auto o il tetto di un autobus per assorbire parte dell'impatto del tuo atterraggio.

In generale, però, la mancanza di resistenza è un vero dolore e drena in due modi principali: arrampicarsi e combattere. Vedrai la barra blu della resistenza cadere mentre provi a ridimensionare le cose e se scende, lo farai anche tu. Dritto tra le braccia di non morti in attesa. La buona notizia è che correre non ha alcun impatto sulla resistenza, quindi se ti trovi in una situazione difficile, CORRI!

Nella nostra mente, la resistenza è la tua risorsa più importante e se la aumenti sopravviverai più a lungo e ucciderai anche più zombi. Stamina non significa solo che puoi arrampicarti ulteriormente, ma anche far oscillare la tua arma da mischia più a lungo.

Fortunatamente c'è un modo per aumentare la tua resistenza con relativa facilità ed è trovare inibitori. Avrai incontrato degli inibitori all'inizio del gioco, quindi dovresti già sapere cosa sono. Essenzialmente si tratta di trattamenti per tenere a bada il virus e si trovano in punti della mappa.

La prima cosa a cui prestare attenzione sono gli indizi. Quando corri per la città, a volte senti un segnale acustico "inibitore rilevato nelle vicinanze". Quando senti quel suono vedrai un indicatore in basso a sinistra dello schermo con un indicatore di distanza per mostrare quanto sei lontano dall'inibitore.

Usalo come un pennarello caldo o freddo per indovinare la direzione muovendoti in un modo o nell'altro nel mondo fino a quando la distanza non diminuisce.

Troverai inibitori in diversi luoghi:

Sparsi per la mappa: spesso si trovano in edifici anonimi con buchi nel muro o una singola finestra aperta. A volte sono facili da raggiungere, altre volte sono pieni di zombi che sonnecchiano. Troverai spesso un avviso quando entri in uno di quegli edifici che dovresti tornare di notte. Gli zombi sono quindi per lo più in giro per le strade e puoi intrufolarti nell'edificio senza combatterli tutti. Usa il tuo senso di sopravvivenza (premi Q su PC o levetta destra su PlayStation) e scansiona l'ambiente circostante e dovresti vedere il contenitore dell'inibitore.

spesso si trovano in edifici anonimi con buchi nel muro o una singola finestra aperta. A volte sono facili da raggiungere, altre volte sono pieni di zombi che sonnecchiano. Troverai spesso un avviso quando entri in uno di quegli edifici che dovresti tornare di notte. Gli zombi sono quindi per lo più in giro per le strade e puoi intrufolarti nell'edificio senza combatterli tutti. Usa il tuo senso di sopravvivenza (premi Q su PC o levetta destra su PlayStation) e scansiona l'ambiente circostante e dovresti vedere il contenitore dell'inibitore. GRE Edifici in quarantena - Sulla mappa sono presenti diversi grandi edifici ricoperti da tende verdastre. Sono contrassegnate come zone di quarantena. Questi edifici a volte contengono diversi inibitori. Ce n'è uno con quattro per esempio, il che lo rende maturo. Devi entrare di notte, quindi sgattaiolare via usando gli abbattimenti sugli zombi ed evitare il pericolo finché non puoi saccheggiare le cose buone.

Sulla mappa sono presenti diversi grandi edifici ricoperti da tende verdastre. Sono contrassegnate come zone di quarantena. Questi edifici a volte contengono diversi inibitori. Ce n'è uno con quattro per esempio, il che lo rende maturo. Devi entrare di notte, quindi sgattaiolare via usando gli abbattimenti sugli zombi ed evitare il pericolo finché non puoi saccheggiare le cose buone. Anomalie GRE - scoprirai che ci sono alcune aree che sembrano piccoli composti militari. Sono contrassegnate come zone di anomalia GRE. Lì dovrai combattere uno zombi insolito e ucciderlo per sbloccare un contenitore vicino che contiene un inibitore. Puoi farlo solo di notte, ma all'inizio del gioco sono relativamente facili da fare.

Fai queste cose il prima possibile. Dai la priorità alla ricerca di inibitori rispetto a qualsiasi delle principali missioni o missioni secondarie. In questo modo ti aiuterà rapidamente a migliorare la salute o la resistenza. La resistenza è molto più degna di essere migliorata.

Vale la pena potenziare la salute perché ovviamente sarai in grado di subire più punizioni o sopravvivere a più cadute. Aiuta anche aumentando il timer dell'immunità. La resistenza, tuttavia, è più preziosa poiché scoprirai che rimarrai in vita più a lungo semplicemente scappando e facendo parkour finché il tuo cuore non sarà soddisfatto.

Oltre alla salute e alla resistenza, hai anche altre cose che puoi potenziare: i tuoi vestiti (ne parleremo più avanti), le tue armi e le tue abilità.

Le abilità sono disponibili in due forme, combattimento e parkour. Li guadagni concatenando le mosse. Naturalmente combattere zombi e banditi ti aiuterà ad accumulare punti abilità di combattimento che potrai quindi spendere per più abilità e abilità.

Ancora una volta, però, il parkour è più interessante in quanto le abilità lì ti consentono di saltare più lontano, atterrare in modo più efficace e attraversare la mappa più facilmente. Per accumulare punti abilità di parkour, devi solo parkour. Concatena i salti insieme e non fermarti. Non cadere. Continuare.

Di notte, i punti abilità aumentano più rapidamente, soprattutto se sei inseguito. Il pericolo fa salire i punti più velocemente, quindi vale davvero la pena correre (e combattere) di notte. Ma è essenziale che tu non muoia. Se muori, perderai tutti i punti accumulati lungo il percorso.

Se stai andando bene e hai una bella catena, ti consigliamo di trovare una zona sicura e dormire. Ciò significa che sei sopravvissuto alla notte (o al giorno) e quei punti conteranno per il tuo prossimo punto abilità. Se cadi e muori perderai tutto e questo fa schifo.

Quando è buio o quando esplori all'interno di un edificio, vedrai un indicatore nella parte superiore dello schermo con un teschio e un timer per farti sapere quanta immunità ti è rimasta. Se quel timer raggiunge lo zero, morirai. Quindi è importante mantenere il timer pieno o almeno non farlo scendere troppo. Ci sono diversi modi per farlo:

Booster e funghi: è possibile trovare funghi UV (luminosi) sulla mappa. Sono sui tetti, all'interno degli edifici, nei sotterranei. Puoi masticare questi per darti una piccola spinta e scongiurare la morte inevitabile. Ne hai bisogno molti perché il loro effetto è minimo. L'alternativa è un booster. Sembrano inalatori per l'asma che puoi spruzzare per farti andare avanti. Puoi acquistarli o realizzarli e vale la pena averli.

è possibile trovare funghi UV (luminosi) sulla mappa. Sono sui tetti, all'interno degli edifici, nei sotterranei. Puoi masticare questi per darti una piccola spinta e scongiurare la morte inevitabile. Ne hai bisogno molti perché il loro effetto è minimo. L'alternativa è un booster. Sembrano inalatori per l'asma che puoi spruzzare per farti andare avanti. Puoi acquistarli o realizzarli e vale la pena averli. Luce diurna e luci UV: se è giorno, raggiungi la luce del sole. Questo fermerà il conto alla rovescia. Se è notte, puoi fermare il contatore raggiungendo una zona sicura con luci UV. Questi sono evidenziati con indicatori luminosi del sole viola sulla mappa o con un indicatore quando usi il tuo senso di sopravvivenza. Vai e rimani nella luce e il tuo timer si azzererà. Quando esci di nuovo, inizierà di nuovo il conto alla rovescia. L'uso di queste zone sicure è un buon modo per terminare una sequenza di inseguimento se sta accadendo anche lui.

Ci sono molte, molte missioni secondarie in Dying Light 2. È facile distrarsi quando si gioca a un gioco open world come questo, ma alcune di esse sono a basso rischio e facili da ricompensare.

Quando stai caricando sui tetti, vedrai spesso due tipi di indicatori: diamanti blu e indicatori blu. Queste sono mini-missioni davvero facili (di solito). Alcuni, ad esempio, sono solo altri sopravvissuti che hanno bisogno di aiuto perché sono stati morsi e hanno bisogno di un potenziatore dell'immunità. Vai da loro e dagli uno e ti daranno una ricompensa.

Altre volte è un gruppo di banditi che saccheggiano una scatola o tengono prigioniero qualcuno. Sconfiggili e poi richiedi il tuo premio. Facile.

Un altro tipo sono gli zombi che vale la pena uccidere. Alcuni scapperanno da te, altri sono enormi e hanno bisogno di un po' più di lavoro per ucciderli. Vale la pena farlo perché otterrai punti bonus per farlo, ma anche perché puoi ottenere trofei per averli saccheggiati.

Uccidere gli zombi è divertente, ma anche saccheggiare gli zombi è vantaggioso perché non solo otterrai risorse casuali ma anche trofei infetti. I trofei infetti possono essere utilizzati con i commercianti in cambio di potenziamenti per i vari materiali di consumo. È probabile che gli zombi anormali, mutati e speciali abbiano trofei di qualità migliore e quindi siano ancora più degni di essere uccisi e saccheggiati.

Controlla la mappa e troverai vari mulini a vento intorno alla mappa. Questi possono essere attivati per vari premi, incluso lo sblocco di una zona sicura in quell'area. Vale la pena farlo in quanto ti dà un posto sicuro dove andare di notte, ma alcuni di essi sbloccano anche strutture con persone che vendono attrezzatura e altro.

Anche questi sono facili da fare, poiché devi solo arrampicarti sul mulino a vento (saltando su varie parti mobili), raggiungere la cima e fare clic sulla parte contrassegnata per riparare il mulino a vento. Fai alcuni di questi e migliorerai la vita in città.

Una cosa che scoprirai all'inizio è che non è una buona idea provare a combattere l'orda. Certo, puoi eliminarne una manciata abbastanza facilmente, ma quando ti sommergono finirai rapidamente la resistenza. La tua arma si romperà anche se usata e maltrattata troppo. Quindi dovrai trovarne o acquistarne uno nuovo.

È meglio usare la furtività ogni volta che puoi. Se ti stai intrufolando in un edificio, puoi usare il tuo senso di sopravvissuto per vedere dove sono gli zombi e avvicinarti di soppiatto a loro per usare una mossa di eliminazione. Questi contano ancora per i punti di combattimento e non danneggiano la tua arma. Fallo spesso e troverai la vita più facile.

Anche la distrazione aiuta. Puoi prendere le bombolette di gas dal pavimento e accenderle e poi buttarle. Questi possono essere usati per far esplodere un gruppo di zombi o semplicemente creare una distrazione con un rumore in una direzione mentre corri nell'altra direzione.

Nella maggior parte dei giochi di sopravvivenza di questo tipo, le tue armi si degraderanno e si romperanno nel tempo. Dying Light 2 non è diverso. Durante i tuoi viaggi, potresti trovare un'arma a cui sei particolarmente affezionato perché ha buone statistiche o è semplicemente efficace o soddisfacente per un motivo o per l'altro.

Purtroppo non esiste un modo ovvio per riparare semplicemente le tue armi quando vengono danneggiate. Quindi potresti finire per usarli fino a quando non si rompono o venderli in un negozio quando sono consumati.

C'è, tuttavia, un modo per potenziare alcune armi. Alcune armi hanno uno o due slot mod. Puoi vedere se un'arma può essere modificata guardando nel tuo inventario. Vedrai piccoli cerchi sopra l'icona di un'arma che indica che ha slot di aggiornamento. Se applichi potenziamenti alla punta o all'asta, quelle armi verranno "riparate". Purtroppo non è completamente riparato, ma sarà utilizzabile per un bel po' più a lungo.

Ovviamente, questo tipo di riparazione richiede due cose: armi che possono accettare mod e mod da usare su di esse. Tuttavia, puoi acquistare entrambi dalla maggior parte dei fornitori.

Scoprirai che ci sono diversi capi di abbigliamento nel gioco, ognuno con statistiche diverse e si adatta a uno stile di gioco diverso. Questi includono cappelli, guanti, top, pantaloni, scarpe, ecc, per classi diverse:

Medico - si concentra sul movimento e sulla guarigione del parkour

Ranger: aggiunge tratti per il combattimento con armi a distanza

Tank: riduce i danni in arrivo e aumenta il combattimento corpo a corpo a due mani

Brawler - Concentrati sul frenetico combattimento a una mano

Dai un'occhiata alle statistiche su ogni capo di abbigliamento e tipo e combinale per adattarle al tuo stile. Ci piace l'attrezzatura medica, ad esempio, perché ci piace così tanto il parkour e lo troviamo la cosa più utile del gioco.

L'abbigliamento è classificato in base al livello del tuo giocatore, ma vedrai anche che è classificato anche per rarità. Quindi avrai vestiti comuni, non comuni, rari, unici e altro ancora. Naturalmente più alto è il livello, migliori saranno le statistiche.

Scattare serrature in Dying Light 2 è relativamente facile. Se hai familiarità con la meccanica di Skyrim e Fallout, saprai come farlo. Su PC usi il mouse per spostare uno dei perni, quindi premi A per provare a girare il lucchetto. Se il grimaldello si muove troppo, si spezzerà e si romperà. Quello che vuoi è un perno stabile, quindi se si muove troppo lascialo andare e smetti di girare, riposizionalo e spostalo di nuovo.

Stranamente troviamo che il punto debole è spesso sul lato sinistro.

I grimaldelli sono facili da fabbricare da parti che trovi nel mondo, quindi fallo ogni volta che ne hai la possibilità. Più un lucchetto è duro, più complicato può essere e potresti scoprire di rompere alcuni grimaldelli nel tentativo. Tuttavia, se non sta andando bene, puoi uscire dal processo e riavviarlo prima che il grimaldello si rompa e in questo modo non lo perderai.

Hai un binocolo per controllare le cose. Premi B sul PC per equipaggiarli. Possono essere usati per individuare i nemici, ma sono anche ottimi per trovare cose sulla mappa. Alzati da qualche parte in alto, come un mulino a vento, e prendi il binocolo e scansiona i dintorni.

Quando lo fai, vedrai apparire una casella al centro dello schermo. Spostalo finché non inizia a ridursi. Quando lo trovi nel punto giusto, la scatola si restringe e sentirai un rumore. Quindi eseguirai il ping di una posizione, ad esempio un aereo militare o una zona sicura. Continua a farlo e troverai molti più punti da saccheggiare e saccheggiare. Pensa solo agli aggiornamenti!

