Valve lancerà finalmente Steam Deck a febbraio

(Pocket-lint) - Valve ha annunciato che inizierà a spedire la sua tanto attesa console portatile Steam Deck il prossimo mese.

Secondo il blog dell'azienda e un tweet , Steam Deck sarà in vendita dal 25 febbraio 2022. I clienti che hanno prenotato riceveranno un'e-mail di notifica quel giorno e avranno tre giorni di tempo per effettuare un ordine. Le e-mail verranno inviate nello stesso ordine in cui sono state effettuate le prenotazioni e potrai acquistare solo il modello Steam Deck che avevi originariamente prenotato. Valve rilascerà nuovi lotti ogni settimana per coloro che hanno ricevuto una prenotazione.

Steam Deck verrà lanciato il 25 febbraio 2022! https://t.co/6WKynbibkv pic.twitter.com/Un54Jwdq1H — Steam (@Steam) 26 gennaio 2022

Verrà applicato il deposito di prenotazione e le spese di spedizione sono incluse, ha affermato Valve. Gli ordini effettuati il 25 inizieranno a essere spediti il 28.

Tieni presente che Valve ha annunciato per la prima volta Steam Deck lo scorso luglio 2021, con la promessa che sarebbe iniziata la spedizione entro dicembre. Alla fine Valve ha ritardato la sua data di rilascio di due mesi a causa di problemi con la catena di approvvigionamento. Ma ora sembra che quello sia stato l'unico ritardo. Valve ti consente anche di prenotare lo Steam Deck per $ 5.

Tuttavia, se prenoti ora, la pagina dell'ordine afferma attualmente che puoi aspettarti che arrivi "dopo il secondo trimestre del 2022".

Scritto da Maggie Tillman.