Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie Sniper Elite di Rebellion ha costantemente sorpreso e migliorato ad ogni iterazione, risultando in un'uscita superba l'ultima volta.

Ora ce n'è uno nuovo in arrivo - Sniper Elite 5 - e stanno iniziando a emergere dettagli al riguardo.

Ecco allora tutto quello che c'è da sapere su Sniper Elite 5.

Sniper Elite 5 verrà rilasciato quest'anno, anche se per ora abbiamo solo "2022". La ribellione deve ancora specificare una data effettiva.

Il gioco sarà disponibile per PS5 , PS4, Xbox Series X /S, Xbox One e PC.

È stato anche confermato come rilascio del primo giorno su Xbox Game Pass .

L'azione si sposta dall'Italia, sede di Sniper Elite 4, alla Francia.

Tuttavia, la notizia più importante finora è che questa volta ci sarà una modalità di invasione completamente nuova. Una volta attivato, un cecchino dell'Asse controllato dall'uomo può entrare nel tuo gioco con il compito di eliminarti prima che tu completi la tua missione. Non sai dove o chi sono, semplicemente che sono là fuori perché il gioco ti avviserà che un invasore si è unito.

Tuttavia, puoi disattivare la modalità invasione, se desideri solo una pura esperienza per giocatore singolo.

"Per quei giocatori che vogliono solo un'esperienza di gioco da solista ci sarà la possibilità di disattivare la modalità invasione, ma consigliamo a tutti di provarci prima o poi. Ci siamo divertiti molto in studio, saltando nei reciproci giochi e trovando modi innovativi e furtivi per eliminarsi a vicenda", ha affermato Chris Kingsley, CTO di Rebellion.

È ora disponibile un trailer in CGI, che dà un'idea del tipo di cose che ci si può aspettare durante la modalità invasione.

Puoi vederlo sotto.

Non ci sono ancora schermate di gioco disponibili. Li aggiungeremo come e quando appariranno.

Scritto da Rik Henderson.