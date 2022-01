PUBG ora è gratuito su tutte le piattaforme

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds è ora ufficialmente gratuito per giocare su tutte le piattaforme, eliminando il prezzo di ingresso per assicurarsi che chiunque possa provare il gioco battle royale di successo senza dover pagare nulla per il privilegio.

Sebbene il gioco sia stato a volte su Xbox Game Pass e simili, rendendolo disponibile per giocare a basso o nessun costo, questo è un cambiamento importante per il suo complesso e potrebbe potenzialmente vederlo raggiungere un pubblico più ampio che mai, nonostante la sua enorme popolarità al suo apice.

Con un ritmo tattico più rallentato, offre un'alternativa a giochi battle royale più ricchi di azione e avvincenti come Call of Duty: Warzone e Apex Legends, quindi potrebbe esserci ancora una grande nicchia da riempire ora che i giocatori della console possono accedervi più facilmente.

Gli sviluppatori hanno adottato un approccio interessante alla stratificazione in un livello premium, tuttavia, limitando il gioco classificato a coloro che acquistano un aggiornamento dell'account una tantum per accedere a Battlegrounds Plus, che costa $ 12,99 e porta anche alcuni aggiornamenti XP e oggetti di gioco.

Questo è un deterrente contro gli imbrogli nelle modalità classificate, a quanto pare, e ha spinto alcuni giocatori di Warzone a chiedere a Raven Software di adottare lo stesso approccio per il titolo Call of Duty (qualcosa che non possiamo vedere accadere presto).

Puoi prendere PUBG gratuitamente su console e PC ora, quindi assicurati di scaricarlo se non hai mai provato a proteggere il tuo momento Winner, Winner, Chicken Dinner.

Scritto da Max Freeman-Mills.