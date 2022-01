Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Techland ha chiarito un tweet che ha inviato alcuni giorni fa in cui affermava che il suo prossimo Dying Light 2 Stay Human potrebbe richiedere 500 ore per essere completato completamente.

Dopo uno strano contraccolpo su Internet, lo sviluppatore ha rivelato che 500 ore si riferiscono a massimizzare completamente il gioco, inclusa tutta la storia e le missioni secondarie, esplorare l'intera mappa, rigiocare per vivere tutti i finali (dato che ha una narrativa ramificata), trovare ogni oggetto da collezione e osservando ogni pezzo di dialogo.

Se vuoi solo giocare alla storia principale, ci vorranno solo 20 ore, o 80 ore se includi anche tutte le missioni secondarie.

Volevamo chiarire la nostra recente comunicazione sulla quantità di ore necessarie per completare il gioco. Dying Light 2: Stay Human è progettato per i giocatori con diversi stili di gioco e preferenze per esplorare il mondo come meglio credono. #DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8 — Dying Light (@DyingLightGame) 10 gennaio 2022

Naturalmente, ora Internet si lamenta di quanto sia breve la storia principale. Non puoi vincere.

Techland ospiterà l'episodio finale della presentazione online di Dying 2 Know questo giovedì, 13 gennaio 2022. Verrà trasmesso in streaming sul canale Twitch dello studio e inizierà alle 20:00 GMT, 12:00 PT, 21:00 CET.

Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC dal 4 febbraio 2022. Verrà rilasciato anche su Nintendo Switch, ma come versione cloud (il che significa che avrai bisogno di una versione online connessione per giocare).

