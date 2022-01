Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mad Catz ha una storia di 30 anni nella realizzazione di periferiche di gioco, producendo di tutto, da quel controller che consegneresti sempre al tuo fratello minore ai mouse da gioco ultra-premium. Il marchio non mostra alcun segno di rallentamento e ha presentato una serie di nuove periferiche al CES 2022 .

La tastiera meccanica STRIKE 6 ha un layout del 60% per risparmiare spazio sulla scrivania e ogni interruttore a chiave può essere sostituito a caldo in base alle tue preferenze. Come è obbligatorio con le tastiere da gioco , il dispositivo è dotato di illuminazione LED RGB con 26 effetti pre-programmati più sincronizzazione audio.

I PILOT 3 e 5 sono cuffie ispirate all'aviazione, sai, il tipo che potrebbe indossare un pilota. Le cuffie sono cablate e dispongono di driver da 50 mm di grandi dimensioni e padiglioni in memory foam. La variante PILOT 5 ha un suono virtuale 7.1 progettato per la consapevolezza spaziale e l'accuratezza della posizione nei giochi .

Mad Catz ha rivelato un nuovo controller, il CAT 9, che funziona con PC , Nintendo Switch , Android e iOS . Questo ha un guscio trasparente che ci ha riempito di nostalgia, ricorda molto i prodotti Mad Catz con cui siamo cresciuti. Il controller ha un sensore di movimento a 6 assi, pulsanti macro programmabili, modalità turbo e, naturalmente, illuminazione RGB.

Probabilmente il più eccitante del gruppo è il nuovo bastone da combattimento TE 3. I bastoni da combattimento Mad Catz sono molto apprezzati nella comunità dei giochi di combattimento ed è passato molto tempo dall'ultima volta che ne abbiamo visto uno nuovo.

Il nuovo modello è dotato di attacchi per tracolla e spazio di archiviazione integrato per una maggiore portabilità. I classici pulsanti Sanwa Deshi vengono utilizzati per fornire un'autentica esperienza arcade. Il TE 3 è compatibile con PC, Xbox , PS4 e PS5 . Sono stati aggiunti un touchpad e un pulsante di condivisione per una migliore esperienza su console, oltre a più macro e modalità turbo, anche se non siamo sicuri che qualcuno li abbia mai usati, al di fuori dell'atletica leggera.