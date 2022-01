Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - HyperX ha annunciato il suo primo controller di gioco wireless dedicato.

Il controller di gioco wireless HyperX Clutch è progettato principalmente per Android ma può essere utilizzato anche su un PC tramite un cavo USB incluso.

Viene fornito con un layout dei pulsanti familiare e una forma in stile Xbox, oltre a un pulsante turbo da utilizzare in alcuni giochi. Ci sono impugnature testurizzate e una clip mobile inclusi nella confezione, quindi puoi usarlo con il tuo telefono Android per giochi cloud e simili.

Dove è leggermente diverso da molti peer Bluetooth è che può anche essere collegato al tuo telefono Android tramite Wi-Fi a 2,4 GHz, riducendo la latenza nel processo. Questo è utile se stai trasmettendo in streaming un gioco Xbox Game Pass su dati mobili, ad esempio, e desideri il minor lag del controller possibile.

Ha anche la connettività Bluetooth 4.2 per buona misura comunque.

HyperX Clutch ha una batteria ricaricabile che promette fino a 19 ore di autonomia con una singola carica.

Come parte della gamma di accessori CES dell'azienda, sono state annunciate anche le cuffie da gioco wireless HyperX Cloud Alpha. Il marchio afferma che può durare fino a 300 ore con una singola carica della batteria e viene fornito con un driver dinamico da 50 mm in ciascun orecchio.

Il prezzo parte da $ 49,99 per il controller, $ 199,99 per l'auricolare. Entrambi saranno disponibili questo trimestre negli Stati Uniti. Disponibilità globale e prezzi devono ancora essere annunciati.