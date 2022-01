Cos'è Wordle e perché tutti ne parlano?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Potresti aver notato che il tuo feed Twitter si è riempito di tessere verdi e gialle negli ultimi tempi. È tutto grazie alle persone che giocano a un gioco di parole chiamato Wordle.

Allora, cos'è Wordle e perché tutti ne sono improvvisamente ossessionati? Unisciti a noi mentre lo scopriamo.

Wordle è un gioco di parole basato su browser, non c'è nessuna app da scaricare, basta visitare questo sito Web e iniziare a craccare.

Il gioco ti offre sei possibilità di indovinare una parola di cinque lettere e ogni giorno la pagina viene aggiornata con una nuova parola. La parola è la stessa per tutti i giocatori a livello globale.

Ogni giorno hai sei tentativi per indovinare la parola. Inizi digitando una parola di cinque lettere negli spazi forniti.

Se una lettera che hai scelto è corretta e nel posto giusto, la tessera diventerà verde.

Se una lettera che hai scelto è nella parola ma nel posto sbagliato diventerà gialla.

Se una lettera non è nella parola in alcun punto, diventerà grigia.

Una volta che hai indovinato la parola o esaurito tutti i tuoi tentativi, ti viene data la possibilità di condividere il tuo risultato e visualizzare le statistiche per la giornata.

È impossibile dire con certezza perché le cose diventino virali, ma ci sono alcuni fattori che rendono Wordle così coinvolgente.

In primo luogo, è semplicissimo condividere i risultati e farlo ha fatto tendenza Wordle su Twitter abbastanza rapidamente.

Puoi anche iniziare semplicemente visitando un sito Web, non sono necessarie registrazioni e non c'è nulla da scaricare.

Il gioco ha un grande equilibrio essendo molto facile da capire ma abbastanza difficile da essere una sfida seria.

Infine, è un'esperienza condivisa. Quindi tutti i giocatori di tutti i paesi possono condividere i loro risultati e gli altri giocatori di Wordle sapranno immediatamente cosa sta succedendo.

Wordle è stato creato da Josh Wardle, e sì, è un gioco di parole sul suo cognome. In precedenza un ingegnere del software per Reddit, potresti ricordare alcune delle sue precedenti creazioni, come l'esperimento sociale collaborativo chiamato Place lanciato il primo aprile del 2017.

Secondo un articolo del New York Times , Josh Wardle ha inizialmente creato Wordle per il suo partner, Palak Shah, in modo che potessero ammazzare il tempo giocando insieme durante la pandemia. In seguito ha presentato il gioco a un gruppo WhatsApp di famiglia e alla fine lo ha rivelato al mondo nell'ottobre 2021.

Wardle attribuisce gran parte del successo alla natura del gioco una volta al giorno, che lascia i giocatori desiderare di più piuttosto che esaurirsi rapidamente sul concetto.