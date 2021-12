Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Di tutti i giochi che verranno portati nella realtà virtuale, non siamo sicuri di aver visto arrivare questo: la sensazione multiplayer Among Us sta arrivando in VR.

Annunciata durante i recenti Game Awards per il 2021, la nuova versione arriverà su PlayStation VR, Oculus, scusa, Meta Quest e SteamVR, anche se non abbiamo ancora una data per il rilascio della versione.

Il breve trailer mostra una delle stanze sulla mappa dellastronave predefinita e ti dà unidea di quanto sarà snervante essere saltato dallImpostore mentre sei nel mezzo di uno dei tuoi compiti calmanti e diretti.

Ovviamente, in VR tenere docchio chi cè intorno a te e cosa stanno facendo sarà un processo più complicato rispetto alla normale versione degli eventi 2D dallalto verso il basso del gioco, quindi potrebbe essere unesperienza davvero inquietante. Finché non ti ritrovi per una conferenza su chi espellere, cioè, e non entra in gioco il solito caos.

Elenco delle attività:

invia scansione

garba vuoto - aspetta che cosera?

GRIDO

sopravvivere in VR

Among Us sta arrivando in VR. https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh — Among Us VR (@AmongUsVR) 10 dicembre 2021

Lo sviluppo è stato affidato in outsourcing a Schell Games, che ha una vasta esperienza nella realtà virtuale e un certo pedigree, quindi questa potrebbe essere una vera storia di successo quando alla fine sarà pronta per il gioco pubblico.