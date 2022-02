Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Saints Row sta tornando alle sue radici nel primo nuovissimo capitolo di Volition dopo otto anni. Abbandonando gran parte della follia che si è insinuata nel franchise da Saints Row III in poi, lo sviluppatore sta effettivamente riavviando la serie e, in quanto tale, questo non è Saints Row V.

Invece, adotta il nome originale - solo "Saints Row" - e la natura più semplice dell'originale del 2006 e del suo primo sequel. Naturalmente, c'è umorismo e alcuni combattimenti esagerati, ma presenta un cast di personaggi completamente nuovo e una nuova posizione.

Abbiamo avuto un briefing privato con Volition sul nuovo Saints Row, quindi ecco tutto ciò che devi sapere sul prossimo riavvio del mondo aperto.

Il nuovo Saints Row sarà rilasciato sia sulle console di ultima generazione che su quelle di ultima generazione: PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One. Sarà disponibile anche su Epic Games Store per PC.

Dopo un ritardo iniziale, il gioco arriverà nei negozi il 23 agosto 2022.

Il nuovo Saints Row potrebbe contenere alcuni Easter Egg per i fan (ci è stato detto), ma racconta una storia completamente nuova con una formazione completamente nuova di personaggi.

Ambientato a Santo Ileso, una città immaginaria del sud-ovest dell'America, è il primo a presentare distretti sia urbani che radi e suburbani. Questo crea un sandbox molto più grande e vario, con zone in stile Las Vegas, il deserto e molti altri sfondi a tema.

Interpreti un personaggio completamente personalizzabile noto semplicemente come il "Boss", che deve creare una nuova organizzazione criminale (The Saints) con tre alleati che la pensano allo stesso modo ma molto individuali: Neenah, Kevin ed Eli.

Ognuno di loro ha i propri tratti e abilità e generalmente conosce le storie interne delle diverse fazioni di Santo Ileso: Los Panteros, The Idols e Marshall.

Ognuno di questi è anche radicalmente diverso nella moda e negli stili di combattimento. Marshall, ad esempio, è un'organizzazione di difesa, quindi i suoi seguaci sono pesantemente armati con le ultime armi. Mentre gli Idols sono influencer e molto incentrati sulla tecnologia.

Una parte importante dell'originale Saints Row che ritorna è un aspetto in stile simulazione per far crescere l'attività. Nel caso dell'ultimo gioco, questo significa guadagnare denaro e acquistare appezzamenti di affari, che puoi impostare come qualsiasi tipo di impresa criminale desideri. Vuoi trasformare una discarica in un negozio di farmaci da asporto? Certo che puoi.

Questa è una delle funzionalità più interessanti del riavvio (per noi). Oltre a una campagna basata su missioni e storie, il gioco ti consente di personalizzare e costruire la tua impresa come preferisci.

Ci sono molte grandi funzionalità in arrivo con Saints Row. Ecco i nostri punti salienti finora. Aggiorneremo anche questo elenco man mano che verranno annunciate altre funzionalità.

L'intera campagna può essere giocata in cooperativa, con un sistema drop-in/drop-out in modo che un amico possa unirsi a te online per qualsiasi missione (o tutte). Puoi anche fare scherzi al tuo amico lungo la strada.

Gran parte dell'azione in Saints Row è basata su veicoli, con Volition che cita Baby Driver e Hobbes & Shaw come un paio di influenze sul tipo di cose pazze, ma ancora radicate, a cui puoi arrivare. Una cosa che abbiamo imparato è che l'auto stessa è un'arma questa volta, piuttosto che fare affidamento solo su di te che spari con una pistola dal finestrino. Il gioco è stato ottimizzato per renderlo perfetto.

Potrai anche prendere il volo, con elicotteri, aerei e tute alari a disposizione insieme ad auto e biciclette.

Come abbiamo spiegato sopra, puoi personalizzare completamente il tuo personaggio "Boss", inclusa la scelta della voce, dei vestiti e altro ancora. Volition afferma che offrirà la "suite di personalizzazione del personaggio più ampia mai vista nella serie".

Inoltre, puoi costruire il tuo impero drimila a tuo piacimento, piazzando sforzi loschi nelle aree che acquisti o acquisisci.

Potete guardare il primo trailer del gioco in cima a questa pagina (quello rilasciato durante la Gamescom 2021 ). Volition ha anche pubblicato un video che spiega la nuova ambientazione: Santo Ileso.

E un altro trailer di gioco è stato rilasciato durante i Game Awards nel dicembre 2021, che puoi vedere di seguito.

Ecco gli screengrab ufficiali di Saints Row rilasciati finora.

Deep Silver

Scritto da Rik Henderson.