Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo Steam Deck a lungo vociferato di Valve è ora ufficiale. Be 'quasi. Il dispositivo di gioco portatile simile a Switch doveva essere rilasciato entro la fine dell'anno negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma Valve ha ritardato il lancio di due mesi.

Ecco cosa devi sapere.

Hai mai desiderato di poter giocare a più dei tuoi giochi per PC preferiti su Switch?

Ebbene, a luglio 2021, Valve ha presentato Steam Deck, un PC portatile per i giochi che potrebbe scuotere il mercato portatile in grande stile.

Con Steam Deck, puoi accedere all'intera libreria Steam esistente immediatamente dopo l'accesso. Funziona con SteamOS modificato, che ti consente di scaricare e giocare a giochi come Doom Eternal. Ti consente inoltre di installare e utilizzare software per PC su di esso, incluso un browser Web, altri negozi di giochi come Epic Games Store e servizi di streaming video. Si collega anche a un monitor e periferiche di gioco come una tastiera e un mouse o un controller.

E, grazie alla sua funzione di salvataggio su cloud, puoi raccogliere senza problemi i file di salvataggio del gioco tra Steam Deck e PC.

Steam Deck è dotato di un touchscreen da 7 pollici 1280 x 800 per un gameplay a 720p. È abilitato al tocco per consentirti di controllare anche i giochi adatti in questo modo.

In termini di potenza, ogni Steam Deck offre la stessa potenza: 16 GB di RAM LPDDR5 e un'APU AMD contenente una CPU Zen 2 quad-core con otto thread e otto unità di elaborazione di grafica AMD RDNA 2. Tuttavia, sono disponibili tre diversi livelli di archiviazione: 64 GB di memoria eMMC, 256 GB di memoria SSD NVMe e 512 GB di memoria SSD NVME ad alta velocità. Puoi anche espandere la memoria tramite microSD su qualsiasi modello.

Lo Steam Deck vanta 16 GB di memoria LPDDR5 unificata, con un totale di 88 GB/s di larghezza di banda. Apparentemente la GPU avrà accesso a un massimo di 8 GB di quella memoria condivisa.

Altre caratteristiche includono microfoni integrati, un giroscopio per i controlli di movimento e una "batteria da 40 wattora che offre diverse ore di riproduzione per la maggior parte dei giochi". Valve afferma che Steam Deck può caricare e giocare allo stesso tempo e verrà fornito con un alimentatore da 45 watt.

Ora abbiamo anche sentito che punterà a 30 FPS sui giochi come prestazioni minime previste, anche se sicuramente varierà in base al titolo.

Ha una porta USB-C che offre supporto per display esterno per un massimo di due monitor 4K a 60Hz. Le specifiche significano anche che Steam Deck supporterà AMD FidelityFX Super Resolution consentendo un upscaling simile al DLSS di Nvidia .

Steam Deck ha due levette e due trackpad in stile Steam Controller sotto la levetta che possono simulare la sensazione di usare un mouse. La parte anteriore della macchina portatile ha anche pulsanti ABXY e un D-pad. Simile allo Switch, Steam Deck è dotato di due grilletti sulle spalle su ciascun lato e ci sono quattro pulsanti posteriori (due su ciascun lato) per ancora più opzioni.

Steam Deck offre l'accesso alla libreria di Steam ed esegue una versione di Steam OS ottimizzata per i giochi mobili. Il sistema operativo è in realtà basato su Linux. In effetti, Steam Deck può essere utilizzato come un vero e proprio computer Linux da utenti più avanzati. Valve ha affermato che sarai in grado di collegare un mouse, una tastiera e un monitor, inoltre puoi installare software per PC, navigare sul Web e utilizzarlo per accedere ad altri negozi di giochi. È dotato di salvataggi cloud per la sincronizzazione di file tra dispositivi e ha una funzione di sospensione/ripresa per forzare il dispositivo in modalità di sospensione.

Altre funzionalità includono chat, notifiche e la possibilità di riprodurre in streaming i giochi su Steam Deck direttamente dal tuo PC tramite la funzione di riproduzione remota di Valve.

Valve prevede di vendere un dock che puoi utilizzare per sostenere uno Steam Deck per collegarlo a display o TV esterni. Non è richiesto, tuttavia, e uscirà anche poco dopo la console, dal momento che non è stato ancora mostrato. Valve ha detto che Steam Deck può essere collegato alla TV, al monitor o "anche al tuo vecchio CRT se hai i cavi giusti". Lo Stem Deck è dotato di porte USB-C che contengono dati HDMI, Ethernet e USB, oltre a Bluetooth.

Nelle pagine delle domande frequenti , Valve ha risposto a una serie di domande scottanti:

Valve sarebbe interessata ad avere dei titoli esclusivi di Steam Deck?

No, non ha molto senso per noi. È un PC e dovrebbe semplicemente giocare come un PC.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Quanti canali audio supporta Steam Deck?

Ne supportiamo due quando si utilizzano gli altoparlanti integrati, ma supportiamo il multicanale quando si utilizza HDMI o Bluetooth.

Ci sono piani per aggiungere 5G o LTE in questo momento?

Nessun piano per aggiungere cellulare, tuttavia, puoi sempre collegarti al tuo telefono.



Quanta VRAM ha Steam Deck?



Steam Deck ha 16 gigabyte di memoria unificata. Un gigabyte è dedicato alla GPU, ma a seconda del carico di lavoro la GPU può accedere fino a 8 GB.



Le prestazioni di Steam Deck saranno diverse, a seconda se è collegato o se funziona a batteria?



Il nostro obiettivo è fornire tutte le prestazioni disponibili dall'APU sia a batteria che quando è collegato. La nostra aspettativa è che le prestazioni siano le stesse su tutta la linea in entrambe le configurazioni.



Deck supporta solo la modalità a schermo intero?

Lo Steam Deck eseguirà automaticamente i giochi a schermo intero per impostazione predefinita. Tuttavia, se scendi sul desktop, puoi eseguire i giochi in modalità finestra.

Steam Deck supporterà la realtà virtuale?

Tecnicamente è possibile. Abbiamo visto persone in giuria truccarlo, ma non abbiamo progettato e ottimizzato Steam Deck per la realtà virtuale.

AMD FSR sarà incorporato in Steam Deck?

FSR è già disponibile per alcune applicazioni che lo supportano. I giochi che già includono FSR funzioneranno così come sono, ma anche il supporto FSR sarà incluso come parte di una versione futura del sistema operativo. Una volta che ciò accade, i giochi potrebbero potenzialmente utilizzare FSR anche se i giochi stessi non lo supportano in modo nativo.

Lo Steam Deck supporta il multiplayer locale/la cooperativa sul divano?

Sicuramente: puoi giocare in cooperativa locale su Steam Deck in diversi modi. Puoi collegare i controller tramite Bluetooth o direttamente tramite USB. Puoi anche giocare con Remote Play Together, dove altri giocatori si trovano su altri Deck o PC.



Quando sarà disponibile Steam Deck in più paesi?



Stiamo ancora finalizzando i piani con un gruppo di altri paesi e territori. Nulla di solido da annunciare o confermare ancora, ma possiamo dire che stiamo lavorando sodo per rendere disponibile Steam Deck in Giappone e Australia.

Valve

Memoria eMMC da 64 GB per $ 399

Memoria SSD NVMe da 256 GB per $ 529

512 GB di memoria SSD NVME ad alta velocità per $ 649

Esistono diversi modelli di Steam Deck al prezzo di $ 399, $ 529 e $ 649 negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, quei modelli costano £ 349, £ 459 e £ 569.

I modelli e i relativi prezzi aumentano in base alla velocità di archiviazione e elaborazione preferita.

Valve ha recentemente annunciato che inizierà a spedire la sua tanto attesa console portatile Steam Deck il prossimo mese.

Secondo il blog dell'azienda e un tweet , Steam Deck sarà in vendita dal 25 febbraio 2022. I clienti che hanno prenotato riceveranno un'e-mail di notifica quel giorno e avranno tre giorni di tempo per effettuare un ordine. Le e-mail verranno inviate nello stesso ordine in cui sono state effettuate le prenotazioni e potrai acquistare solo il modello Steam Deck che avevi originariamente prenotato. Valve rilascerà nuovi lotti ogni settimana per coloro che hanno ricevuto una prenotazione.

Verrà applicato il deposito di prenotazione e le spese di spedizione sono incluse, ha affermato Valve. Gli ordini effettuati il 25 inizieranno a essere spediti il 28.

Steam Deck verrà lanciato il 25 febbraio 2022! https://t.co/6WKynbibkv pic.twitter.com/Un54Jwdq1H — Steam (@Steam) 26 gennaio 2022

Tieni presente che Valve ha annunciato per la prima volta Steam Deck lo scorso luglio 2021, con la promessa che sarebbe iniziata la spedizione entro dicembre. Alla fine Valve ha ritardato la sua data di rilascio di due mesi a causa di problemi con la catena di approvvigionamento. Ma ora sembra che quello sia stato l'unico ritardo. Valve ti consente anche di prenotare lo Steam Deck per $ 5.

Tuttavia, se prenoti ora, la pagina dell'ordine afferma attualmente che puoi aspettarti che arrivi "dopo il secondo trimestre del 2022".

Valve

Le prenotazioni sono state aperte per la prima volta a luglio 2021, inizialmente, per gli utenti che avevano effettuato acquisti su Steam prima di giugno 2021. Tutte e tre le opzioni erano disponibili per la prenotazione. Sono ancora disponibili, infatti, anche se la data di consegna è ormai lontana: riceverai la tua console qualche tempo dopo il secondo trimestre del 2022 se ne prenoti una al momento.

C'è una tassa di prenotazione rimborsabile di $ 5 e un limite di una prenotazione a persona. Tieni presente che questo non è un preordine; ti mette semplicemente in coda per ordinare il dispositivo. Quando l'inventario è disponibile, i clienti verranno avvisati nell'ordine in cui sono state effettuate prenotazioni per effettuare l'acquisto.

Le prime unità di Steam Deck verranno lanciate negli Stati Uniti, in Canada, nell'UE e nel Regno Unito a febbraio 2022, con altre aree che seguiranno nel corso dell'anno.

Scritto da Maggie Tillman.