Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Qualche tempo fa, in vista dell'uscita di Cyberpunk, CD Projekt Red ha detto che stava lavorando a un aggiornamento next-gen per il suo venerabile RPG The Witcher 3, in modo che i proprietari di PS5 o Xbox Serie X/S potessero giocarci di nuovo o per la prima volta con prestazioni migliorate.

L'aggiornamento è stato originariamente sviluppato esternamente, da Saber Interactive, che è lo stesso studio che ha lavorato in modo così magico sulla porta Switch del gioco. In precedenza era previsto un rilascio alla fine del 2021, ma poi è stato rimandato al secondo trimestre del 2022. Ora sembra che le cose siano cambiate di nuovo.

La società ha preso a Twitter per fare un annuncio che senza dubbio deluderà molti:

"Abbiamo deciso di far condurre al nostro team di sviluppo interno il lavoro rimanente sulla versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt. Attualmente stiamo valutando la portata del lavoro da fare e quindi dobbiamo rimandare l'uscita del Q2 fino a nuovo avviso".

Vi aggiorneremo non appena possibile. Grazie per la vostra comprensione. 2/2- The Witcher (@witchergame) 13 aprile 2022

Anche se l'azienda non si è espressa ulteriormente nell'annuncio pubblico, ha spiegato in qualche misura il perché in una nota agli investitori. Lì ha detto che stava facendo il passaggio allo sviluppo in-house "sulla base delle raccomandazioni delle persone responsabili dello sviluppo...".

Così ora l'aggiornamento è ritardato indefinitamente e tutto quello che possiamo fare è aspettare e sperare per il meglio.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Adrian Willings.