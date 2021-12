Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Epic ha introdotto un servizio di abbonamento mensile chiamato Fortnite Crew. Ecco cosa devi sapere al riguardo.

Epic offre essenzialmente un servizio per coloro che desiderano spendere soldi in Fortnite . Con un canone mensile, i giocatori di Fortnite possono ottenere 1.000 Vbucks (la valuta di gioco di Fortnite), una nuova skin e equipaggiamento per il personaggio e l'accesso al pass di battaglia della stagione in corso. L'immagine sopra mostra il primo carattere incluso.

Epic ha affermato che il personaggio, il suo abbigliamento e gli accessori sono disponibili solo con Fortnite Crew e "non saranno mai venduti o regalati a membri non membri della crew".

Epic Games

Nota: se hai già acquistato il Battle Pass della stagione in corso, 950 V-Bucks verranno restituiti al tuo account.

Negli Stati Uniti, Fortnite Crew costa $ 11,99 al mese e nel Regno Unito costa £ 9,99 al mese. Puoi annullare l'abbonamento a Fortnite Crew in qualsiasi momento.

L'abbonamento a Fortnite Crew può essere acquistato direttamente dall'Item Shop o dalla schermata di acquisto del Battle Pass. Per annullare l'abbonamento, vai direttamente nel gioco e controlla la scheda Fortnite Crew. Ti guiderà in base al tuo dispositivo.

Il tuo abbonamento a Fortnite Crew è associato alla piattaforma su cui lo hai acquistato (Xbox, PlayStation, Switch, ecc.). Sebbene sarai in grado di accedere agli oggetti che ricevi su diverse piattaforme, Epic ha affermato che i V-Bucks che ricevi "potrebbero non essere riscattabili" su altre piattaforme.

Per maggiori dettagli, dai un'occhiata alla pagina delle domande frequenti sulla squadra di Fortnite.