(Pocket-lint) - Sono emersi ulteriori dettagli sul set Lego Atari 2600 / VCS e sembra che includerà diverse cartucce di gioco costruibili.

Originariamente trapelato in aprile, ora si dice che il set Lego Atari uscirà in agosto e sarà caratterizzato da una piccola vignetta che si rivela quando si apre la parte superiore della console costruita. Questa contiene una minifigure di un bambino che gioca ad Astroids su un televisore CRT.

Il sito di appassionati diLego Promobricks sostiene inoltre che il set verrà fornito con tre cartucce della linea di giochi classici di Atari: Centipede, Asteroids e Adventure. Anche queste si trasformeranno in piccole vignette in base al tipo di gioco.

Ad esempio, Centipede potrà trasformarsi in un insetto con funghi, per rappresentare la classica conversione arcade.

Promobricks sostiene di aver ricevuto informazioni sul numero di mattoncini Lego all'interno della scatola e sul prezzo,

Il set conterrà presumibilmente 2.352 mattoncini. Il prezzo sarà di 239,99 euro. Ciò si traduce in £203 / $243 al tasso di cambio odierno, ma non è mai andata esattamente così. È più probabile che il prezzo si aggiri intorno alle 229 sterline nel Regno Unito e ai 239 dollari negli Stati Uniti.

L'Atari 2600, o VCS (Video Computer System) come era altrimenti conosciuto, è stato originariamente rilasciato nel 1977 e ha dato il via al mercato dei giochi per console come lo conosciamo oggi. La stessa Atari festeggia quest'anno il suo 50° anniversario, da qui il legame con Lego.

Scritto da Rik Henderson.