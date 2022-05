Lego svela il kit di trasformazione di Optimus Prime

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lego ha presentato un'altra interessante collaborazione con la cultura pop, questa volta in collaborazione con Hasbro, per portare in vita un iconico robot Transformer sotto forma del leader degli Autobot Optimus Prime.

Il nuovo kit, che uscirà il 1° giugno 2022, ha 19 punti di articolazione che consentono di passare dal suo travestimento da camion alla sua forma completamente robotica.

Sebbene l'aspetto esterno del kit Prime possa sembrare classico e massiccio, in linea con i cartoni animati Transformers della vecchia scuola, questo nasconde una grande complessità in un kit di 1.500 pezzi.

Quando è in piedi in modalità robot, la figura è alta più di 35 cm, mentre in modalità camion è alta 15 cm, il che la rende un pezzo forte in qualsiasi modalità si scelga di esporla.

La figura è corredata da una serie di accessori che Optimus Prime può utilizzare, tra cui il suo blaster a ioni, l'ascia di Energon, un cubo di Energon e la Matrice della leadership Autobot, che può essere riposta nel suo petto per essere conservata.

Tutti questi elementi saranno familiari ai fan della serie originale e delle numerose versioni successive, compresi i più recenti e roboanti film di Michael Bay.

Il kit costerà 149,99 sterline, 169,99 dollari o 169,99 euro al momento del lancio e potrà essere ordinato direttamente dal negozio Lego.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 12 Maggio 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.