(Pocket-lint) - Lego ha una buona cosa in corso con la sua lunga collaborazione con Star Wars, e il treno continua a girare, con il suo ultimo set svelato come una fedele ricreazione dell'iconico landspeeder arancione di Luke Skywalker, parte della Ultimate Collector Series.

Lo speeder X-34 è presente in Una nuova speranza, il primo film di Star Wars, ed è diventato rapidamente una parte memorabile del franchise che Luke e Obi-Wan Kenobi usano per girare su Tatooine.

Il nuovo set non è la prima volta che Lego ha ricreato il veicolo, ma è molto più dettagliato rispetto alle offerte precedenti, e arriva a 1.890 pezzi per riflettere questa autenticità.

Viene fornito con figure per Luke e C-3PO da esporre sul supporto accanto al veicolo, insieme a una piastra di visualizzazione per far sapere ai tuoi visitatori cosa stai mostrando.

Lo speeder sarà lungo 49 cm quando sarà completamente costruito, quindi è un set abbastanza robusto, e il pacchetto costerà 174,99 £ quando uscirà il 4 maggio 2022 - un giorno che potreste riconoscere come lo Star Wars Day. Se ci saranno altre sorprese in arrivo, dovremo aspettare e vedere.

