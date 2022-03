Nuovo Lego Ritorno al futuro DeLorean in arrivo il 1 aprile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lego sta reintroducendo l'iconica auto DeLorean di Ritorno al futuro nella sua gamma di prodotti con un nuovo set in arrivo il 1 aprile 2022.

Dopo aver ritirato il suo primo set con licenza nel 2014, il nuovo modello è più complesso e consente ai fan di Lego di creare tre versioni dell'auto della trilogia.

La macchina del tempo Lego Ritorno al futuro (10300) contiene 1.872 pezzi ed è rivolta a costruttori adulti. Alcune parti, tra cui il parabrezza e gli elementi sagomanti per la parte anteriore della DeLorean, sono completamente nuove per Lego.

Oltre a pezzi sufficienti per ricostruire l'auto in una delle tre varianti, ottieni le minifigure di Marty e Doc, pneumatici che si ripiegano per la modalità di volo, un condensatore di flusso luminoso e date stampate sul cruscotto. Le iconiche porte e il cofano ad ali di gabbiano si aprono e ci sono molte altre uova di Pasqua incluse, come l'hoverboard di Marty.

"Sin dalla sua uscita nel 1985, Ritorno al futuro continua ad essere un film cult e uno dei preferiti da generazioni di fan in tutto il mondo, me compreso", ha detto lo scenografo Sven Franic.

"Mi sono divertito così tanto a rivivere i miei momenti preferiti di tutti e tre i film in questa avventura di design emozionante e nostalgica".

La macchina del tempo Lego Ritorno al futuro sarà disponibile all'inizio di aprile al prezzo di £ 149,99 / $ 169,99 / € 169,99.

Scritto da Rik Henderson.