Peach per unirsi a Lego Super Mario

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La partnership di Lego con Nintendo sta dando ancora più frutti, con l'arrivo della Principessa Peach, insieme a tutta una serie di nuove espansioni che accolgono anche i favoriti come Yoshi nell'ovile.

Con tutti i nuovi set ora ci sono tre corsi iniziali, 17 set di espansione e un sacco di potenziamenti e pacchetti di personaggi, il che lo rende una formazione davvero piuttosto ampia rispetto a come appariva quando è stato lanciato il primo set di Mario.

È anche un buon tempismo, dato che oggi (10 marzo) è il Mario Day e i nuovi set di Peach portano in città alcuni dei personaggi e dei luoghi più iconici della serie. In particolare, il nuovo set di espansione Il castello di Peach ti consente di costruire il castello che è così memorabile in giochi come Super Mario 64.

Ci sono anche personaggi come Lemmy e Bowser a portata di mano, insieme a vari dettagli ambientali, quindi sembra davvero che costruire il tuo Regno dei Funghi potrebbe essere più facile che mai.

I set non usciranno per un po', però, per temperare quell'eccitazione - non fino al 1° agosto 2022, infatti, quindi hai circa sei mesi da aspettare se sei desideroso di collezionarne alcuni o alcuni. L'elenco completo delle espansioni annunciate oggi è di seguito, insieme ai prezzi:

71403 Corso base Adventures with Peach €/$59,99

71404 Set di espansione per scarpe di Goomba €/$9,99

71405 Set di espansione Fuzzy Flippers € 24,99 / $ 19,99

71406 Set di espansione Casa regalo di Yoshi €/$ 29,99

71407 Set di espansione Cat Peach e Frozen Tower € 69,99 / $ 79,99

71408 Set di espansione Il castello di Peach €/$ 129,99

71409 Set di espansione Cloudtop Challenge di Big Spike € 59,99 / $ 69,99

