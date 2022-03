A casa da solo Lego sarà presto disponibile di nuovo, ecco dove

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il set Home Alone McCallisters House Lego non sorprende che sia diventato una sorta di build di successo tra i fan di Lego quando è stato lanciato verso la fine del 2021. In effetti, è esaurito da un po' di tempo ormai.

Il rivenditore del Regno Unito, Zavvi, ha annunciato che avrà un rifornimento esclusivo dal 14 marzo e, se sei veloce, puoi effettuare l'ordine per uno ora.

Il mega set da 3.955 pezzi è un fedele mattoncino di plastica che immagina l'iconica casa difesa da Kevin McCallister nel primo film Home Alone, e viene fornito completo del furgone Oh-Kay e delle minifigure di alcuni dei personaggi.

Questi includono Kevin - naturalmente - così come i cattivi; Harry e Marv, più Kate e il vecchio Marley. Ha anche una fornace nel seminterrato che si illumina utilizzando un mattoncino luminoso Lego, oltre a barattoli di vernice oscillanti, scaffali pieghevoli e la teleferica dall'attico alla casa sull'albero.

Con oltre 27 cm di altezza, 34 cm di larghezza e 37 cm di profondità, è il set più grande nato dal progetto Lego Ideas.

Lego Ideas, per chi non lo sapesse, è un luogo in cui i fan di Lego e gli esperti costruttori progettano e inviano idee di costruzione Lego, che poi vengono votate dalla community. Se è abbastanza popolare, diventa un set Lego ufficiale.

Se vuoi preordinare il set in tempo per quando tornerà disponibile, vai su Zavvi . Costa £ 219,99 nel Regno Unito.

Scritto da Cam Bunton.