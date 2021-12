Sonic the Hedgehog Green Hill Zone di Lego imposta la velocità verso il rilascio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo aver annunciato il set all'inizio del 2021, Lego ha finalmente confermato che il set di Sonic the Hedgehog Green Hill Zone è pronto per il rilascio: sarà disponibile per l'acquisto da parte delle persone il giorno di Capodanno all'inizio del 2022.

Presenta l'iconico eroe dei giochi di Sega nel suo livello più riconosciuto, con pascoli verdi da attraversare. Presenti anche il Dr. Eggman, oltre a Crab, Motobug e Phantom Ruby.

Ci sono un sacco di anelli da sistemare come preferisci, da collezionare per Sonic e una leva Technic in modo che possa essere lanciato in aria. Eggman ha anche uno dei suoi memorabili mezzi volanti su cui viaggiare, quindi è un set di opzioni piuttosto completo.

1.125 pezzi compongono il set in totale e il bundle avrà un prezzo di $ 69,99, £ 59,99 o € 69,99 quando uscirà il 1 gennaio 2022 attraverso i negozi Lego online e di persona.

Resta da vedere se si tratta solo di una tantum, dal momento che è arrivato attraverso il sistema Ideas creato dai fan, piuttosto che una partnership completa come quella che ha prodotto più set di Super Mario nell'ultimo anno.