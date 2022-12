Come configurare un Amazon Echo per un bambino

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alexa di Amazon ha avuto un notevole impatto sulle nostre case e fin dall'inizio i bambini hanno trovato molto facile e divertente interagire con l'assistente digitale di Amazon.

Grazie al prezzo così accessibile, Echo Dot è un'opzione semplice per mettere un Echo a disposizione dei bambini, magari in una camera da letto o in una stanza dei giochi, a seconda della loro età.

Ma ci sono alcune cose da tenere in considerazione e alcune modifiche da apportare, e c'è una differenza tra gli Stati Uniti e le altre regioni in cui sono disponibili altri dispositivi.

Conviene prendere un Echo Dot Kids?

Amazon offre una versione specifica per bambini dell'Echo Dot. Non solo viene fornito con una garanzia di 2 anni, ma offre anche un abbonamento di 1 anno ad Amazon Kids+, il servizio di abbonamento di Amazon per i bambini, che consente l'accesso a contenuti specifici per i bambini.

Anche se non si acquista questa versione di Echo Dot, è possibile attivare Amazon Kids per quel singolo dispositivo e gestire l'Echo Dot tramite la dashboard per genitori online, il che rende il controllo molto più semplice. La dashboard per genitori di Amazon è disponibile qui.

Tienilo sul tuo conto

Innanzitutto, che abbiate o meno un abbonamento ad Amazon Kids+, l'importante è che tutti i vostri dispositivi, compresi quelli usati dai vostri figli, siano collegati al vostro account Amazon. Ciò significa che sono tutti controllati tramite un'unica app Alexa e che funzionano tutti insieme. Uno dei vantaggi di avere più dispositivi Echo è che si possono usare gli annunci, ad esempio, per chiamare i bambini per i pasti ovunque si trovino in casa.

Abilitare Amazon Kids

Sebbene esistano opzioni per attivare i controlli su tutto l'account Amazon che renderanno i dispositivi Echo più adatti ai bambini, esiste anche l'opzione di attivare Amazon Kids su un dispositivo specifico. In questo modo, l'Echo avrà la maggior parte di queste misure attivate: in pratica, si tratta di un accesso rapido ai controlli parentali di un dispositivo.

Questo è particolarmente utile se si mette un Echo nella stanza di un bambino e si può trovare l'opzione nelle impostazioni del dispositivo nell'app Alexa. Andate su dispositivi > Echo e Alexa, quindi toccate l'Echo del bambino. Toccate quindi il menu delle impostazioni nell'angolo in alto a destra e scorrete fino ad Amazon Kids. Una volta attivata, è essenzialmente un modo rapido per accedere alla dashboard per i genitori, in modo da poter controllare le impostazioni di quel dispositivo.

Tuttavia, di seguito vi spieghiamo anche come attivare queste impostazioni manualmente.

Rinominare il dispositivo Echo

Una volta configurato il dispositivo Echo, è facile rinominarlo. È sufficiente accedere all'app Alexa e alla pagina delle impostazioni del dispositivo. (Toccare dispositivi > Echo e Alexa e poi il dispositivo che si desidera modificare > Impostazioni).

Qui si trova l'opzione principale per rinominare il singolo dispositivo. Questa operazione vale la pena di essere eseguita per una serie di motivi. In primo luogo, il dispositivo diventa di proprietà del bambino, quindi invece di essere "il terzo Echo Dot di Chris" avrà il suo nome.

Questo è un vantaggio per l'utente, in quanto è possibile vedere facilmente quale dispositivo è presente nell'elenco e, se si dispone di una casa piena di dispositivi Echo, questo è importante per tenere traccia di ciò che sta facendo rapidamente. In alternativa, potreste chiamarlo "stanza dei giochi" o altro, a seconda della vostra configurazione.

Attivare il filtro esplicito

Il "filtro esplicito" mira a impedire la riproduzione di canzoni con testi espliciti. Non è possibile applicarlo ai singoli dispositivi, ma se in casa ci sono dei bambini, ha senso applicare il filtro a tutti i dispositivi, per evitare l'occasionale F-bomb di Ariana Grande durante la festa di tuo figlio di 5 anni.

Nell'app Alexa, aprire il menu e andare in Impostazioni > Musica e Podcast. Qui troverete i controlli musicali e in alto il filtro per le bestemmie. Toccatelo e attivatelo.

Va notato che questo si applica solo ai servizi che lo supportano (Spotify, Amazon Music e Apple Music), anche se non sempre vengono rilevati tutti i brani presenti su questi servizi, ma solo quelli contrassegnati come contenenti testi espliciti. Spesso viene riprodotta la versione "radiofonica", ma è comunque possibile che le canzoni esplicite sfuggano.

C'è anche la possibilità di disattivare il filtro esplicito a voce (nel caso in cui abbiate improvvisamente bisogno di musica volgare), ma è meglio lasciarlo disattivato, altrimenti può essere semplicemente disabilitato.

Una cosa da notare è che i servizi come TuneIn non supportano il filtraggio dei testi espliciti (perché si tratta di radio), quindi se state ascoltando una trasmissione in diretta o dopo lo spartiacque c'è la possibilità che qualche artista o presentatore entusiasta si lasci sfuggire qualche linguaggio colorito.

Disattivare l'acquisto vocale

Questa è una delle cose da fare non appena si acquista un Echo, perché chiunque sia in grado di parlare con il vostro Echo può acquistare oggetti dal vostro account Amazon. Se avete dei bambini, non volete assolutamente che acquistino tutta una serie di prodotti senza che voi lo sappiate.

Anche in questo caso, si tratta di un'impostazione generale dell'account Alexa, quindi aprire l'app Alexa e il menu. Quindi andare su Impostazioni > Impostazioni account > Acquisti vocali.

L'opzione è attivabile e si può optare per la protezione tramite PIN, ma è più sicuro disattivarla: dopo tutto, il modo migliore per navigare e acquistare su Amazon è usare l'app.

Rivedere la cronologia vocale su Alexa

Ok, questo è un po' più spaventoso. Quando Alexa cattura le interazioni vocali, queste sono accessibili all'utente per la revisione. Ciò significa che, se lo desiderate, potete controllare cosa è stato chiesto ad Alexa. Se siete preoccupati che la festa dei vostri figli sia sfociata in qualcosa di inappropriato, coinvolgendo Alexa, avrete a disposizione delle registrazioni vocali che potrete esaminare.

È possibile farlo dall'app Alexa, ma è più facile sullo schermo più grande del browser, all'indirizzo amazon.co.uk/mycd o amazon.com/mycd, quindi fare clic su Impostazioni sulla privacy e poi su Alexa Privacy. Qui è possibile ordinare per intervalli di date personalizzati.

Decidete quali comunicazioni volete

Le comunicazioni comprendono gli annunci, le chiamate e i messaggi di Alexa e il drop-in. Gli annunci sono utili in una casa familiare perché si può dire "Alexa trasmette 'è ora di cena'" e il messaggio viene annunciato su tutti i dispositivi.

Ma forse non volete che i vostri figli possano utilizzare la funzione Drop In, che consente di avviare automaticamente una conversazione bidirezionale con i contatti. Nell'app Alexa è possibile disattivare la funzione Drop In per ogni dispositivo e anche per voi stessi, in modo da non poter mai accettare Drop In e da non permettere agli altri di fare Drop In su di voi. Le impostazioni si trovano in Comunicazioni > Contatti > Le mie impostazioni di comunicazione. Qui è possibile disattivare il Drop In per se stessi.

Per disattivare il servizio su un particolare dispositivo, ad esempio un Echo nella stanza di un bambino, accedere al dispositivo nell'app Alexa e nelle impostazioni del dispositivo inserire Comunicazioni. Qui è possibile controllare gli annunci e il drop-in.

Inoltre, si potrebbe considerare la posizione dei contatti in generale. L'app Alexa sul telefono chiede di accedere ai contatti per poter chiamare o inviare messaggi dal dispositivo Echo. Se non utilizzate Alexa Calling, revocate questa autorizzazione e Amazon non avrà più accesso ai vostri contatti, il che significa che i vostri figli non potranno fare scherzi telefonici alle persone presenti nella vostra lista di contatti.

Utilizzare la funzione Non disturbare

Amazon offre la funzione Non disturbare, con la quale è possibile assicurarsi che il dispositivo non emetta alcun suono. C'è anche la possibilità di programmare la funzione, per cui se avete un Echo nella stanza di un bambino, potete fare in modo che non venga disturbato in determinate ore. Tuttavia, questo vale solo per le ore notturne: non è possibile programmare il DND durante i pisolini, ad esempio.

Nelle impostazioni del dispositivo per il singolo Echo è possibile selezionare la fascia oraria in cui si desidera che venga attivato.

Rimanere responsabili

Per molti, il regalo di un dispositivo Echo porterà a ore di divertimento. Fornisce l'accesso a molta musica, risposte a domande e un certo controllo della casa intelligente, ma come genitore è necessario avere il controllo. In assenza di un blocco completo della modalità bambini, come genitore siete ancora responsabili di ciò che fanno i vostri figli quando usano Alexa.

Sebbene con i suggerimenti per i bambini con Alexa di cui sopra sia possibile controllare alcuni aspetti del loro utilizzo, i bambini esploreranno e, come per qualsiasi dispositivo connesso a Internet, è necessario stabilire un certo livello di limiti parentali per garantire che si comportino bene.

A volte è sufficiente staccare la spina o impostare il router in modo da bloccare il dispositivo in determinati momenti se le cose sfuggono di mano.

Scritto da Chris Hall.