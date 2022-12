Come configurare un Kindle Amazon per bambini: Amazon Kids e Kids+ spiegati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Kindle di Amazon si è imposto come dispositivo di lettura leader nel settore e dove c'è la lettura, si spera ci siano anche bambini desiderosi.

Anche se i libri veri, su carta e nelle biblioteche pubbliche, dovrebbero essere un'esperienza per tutti i bambini, non si può negare che un Kindle abbia qualcosa da offrire.

Ma un dispositivo Kindle, collegato a un account Amazon, offre una grande quantità di connettività che probabilmente non volete che vostro figlio abbia. Tanto per cominciare, c'è un browser web e, potenzialmente, il vostro account Amazon, attraverso il quale possono acquistare libri a volontà.

Che si tratti di acquistare un nuovo Kindle appositamente per un bambino o di lasciargliene usare uno già in vostro possesso, ecco cosa bisogna considerare quando si configura un Kindle per i bambini. Qui parliamo specificamente di lettori di ebook Kindle, piuttosto che di tablet Fire, anche se in molti casi valgono le stesse informazioni. Esistono anche Kindle Kids Edition e Kindle Paperwhite Kids, di cui parleremo di seguito.

Decisioni sul conto

Un Kindle deve essere registrato con un account Amazon: è così che si ottengono i contenuti.

Se state acquistando un nuovo Kindle appositamente per un bambino, dovete decidere se collegarlo al suo account Amazon o al vostro account.

Un account personale?

Se il bambino/Kindle ha un account personale, questo ha bisogno di un indirizzo e-mail e di un metodo di pagamento, il che probabilmente non è quello che volete fare. Si potrebbe comunque optare per una carta di credito prepagata.

In questo modo si può disporre di un piccolo valore per i primi acquisti di libri senza doversi preoccupare di svuotare il conto in banca. Potete sempre ricaricare la carta prepagata per gli acquisti futuri, ma si tratta di un approccio piuttosto complicato.

Tenetela sul vostro conto

Se scegliete di avere il Kindle sul vostro account (o di far usare a un bambino il vostro Kindle/vecchio Kindle/a Kindle Kids Edition), dovrete assicurarvi di utilizzare il controllo parentale per garantire che non spendano sul vostro account, il che rende le cose molto più semplici. C'è anche Amazon Kids e Kids+ - precedentemente chiamati Fire for Kids o FreeTime - da considerare.

È così che Amazon ha progettato questa disposizione, specificamente per soddisfare i bambini in una famiglia Amazon.

Controlli parentali

Kindle è dotato di numerosi controlli parentali, il che è un buon punto di partenza. Se regalate un Kindle a vostro figlio, potete scegliere di chiudere i principali punti di accesso a Internet: browser web, Kindle Store e Cloud.

Ognuno di questi dispositivi può essere disabilitato, con controlli parentali e protezione tramite password. Ciò significa che è possibile, ad esempio, disabilitare il browser web e il Kindle Store su quel dispositivo, ma lasciare l'accesso a Cloud. Cloud è il luogo in cui vengono archiviati gli acquisti Kindle quando non vengono scaricati su un dispositivo: è il vostro catalogo completo di contenuti online.

È possibile spegnere tutto, in modo da sapere che il bambino ha accesso solo ai contenuti del dispositivo e non può andare in esplorazione. Il Kindle è ancora connesso a Internet, solo che non ci sono punti di accesso dal dispositivo.

Si tratta di un'opzione migliore rispetto alla semplice attivazione della modalità Aereo, perché i libri si sincronizzano comunque e, soprattutto, è possibile inviare libri al Kindle dal Kindle Store sul browser del computer o sul telefono. È anche possibile inviare documenti al Kindle utilizzando l'indirizzo e-mail assegnato al dispositivo Kindle, ad esempio i documenti dei corsi scolastici.

Questo significa che potete mettere il Kindle nelle mani di vostro figlio e acquistare i libri per farli arrivare sul suo dispositivo e leggerli. I libri appariranno semplicemente nella pagina iniziale.

Il problema di tutto questo è che, se il vostro Kindle è registrato sul vostro account, tutti i libri che possedete o acquistate saranno disponibili per essere scaricati sul Kindle di vostro figlio attraverso la biblioteca, ed è qui che entra in gioco Amazon Kids.

Amazon Kids

Amazon ha un sistema per i bambini chiamato Amazon Kids. Si tratta, in sostanza, di un'area chiusa appositamente per loro. Usare Amazon Kids significa avere il "vostro" lato adulto/genitoriale del dispositivo completamente connesso e il "loro" lato bambino bloccato in modo sicuro con solo contenuti appropriati visibili.

Il nome è cambiato in Amazon Kids nel 2020, dopo essere stato precedentemente chiamato Fire for Kids o FreeTime.

Amazon Kids consente di creare uno o più account per i bambini e di assegnare loro i libri della propria collezione. Usare Kids significa acquistare i libri sul proprio account e condividerli, anziché acquistarli tramite un account Amazon a nome del bambino.

Tuttavia, è importante notare che una volta entrati in Amazon Kids, è necessaria una password per uscirne, quindi si tratta di un'area sicura per il bambino.

All'interno di Amazon Kids i controlli di navigazione funzionano come altrove, quindi è ancora possibile andare a casa, cercare e modificare alcune impostazioni, ma tutto dietro la barriera di sicurezza. Ci sono premi e un obiettivo di lettura per incoraggiare i bambini a leggere regolarmente, se hanno un bambino che funziona meglio con questo tipo di motivazioni.

Anche i progressi nei libri saranno monitorati separatamente dalle vostre letture. Se entrambi volete leggere Lo Hobbit, ad esempio, i progressi di vostro figlio saranno monitorati separatamente dai vostri. Se usaste semplicemente lo stesso account e steste leggendo lo stesso libro, il sistema cercherebbe costantemente di sincronizzare il libro con la pagina più letta, il che non è l'ideale quando a leggerlo sono due persone diverse.

È importante notare che, a differenza di quanto avviene per il solo blocco di un dispositivo con le impostazioni di controllo parentale di cui sopra, è comunque necessario assegnare il contenuto ad Amazon Kids per il bambino, e questo è un punto chiave. Da un punto di vista pratico, è possibile inviare contenuti a un dispositivo Kindle da un browser, quindi se si sta facendo shopping nel Kindle Store quando si acquista qualcosa si può scegliere di inviarlo a quel dispositivo.

Tuttavia, è possibile farlo solo su quel dispositivo, non nell'area Kids per un bambino. Il genitore deve quindi effettuare questa operazione sul dispositivo stesso. È necessario uscire dall'area bambini, selezionare i libri della libreria che si desidera aggiungere ad Amazon Kids e poi tornare all'area bambini per vedere di nuovo tutti i libri in un ambiente sicuro.

In modo intelligente, è possibile attivare Amazon Kids su un dispositivo e lasciarlo in questo stato per la maggior parte del tempo. Riavviando il Kindle da un punto dell'area Kids, il dispositivo torna a essere Kids: l'unica via d'uscita è inserire la password.

L'altro punto da notare riguardo all'impostazione di Amazon Kids è che in pratica si creano i bambini come utenti del proprio account, che possono poi essere utilizzati anche su altri dispositivi Amazon, come il tablet Fire.

Abbiamo detto che esistono due versioni del servizio Kids: Kids+ consente al bambino di accedere a una gamma di contenuti selezionati da Amazon che rientrano in una fascia d'età appropriata, in modo che il bambino possa trovare e selezionare i propri libri. Questo semplifica le cose perché non è necessario assegnare al bambino i titoli da leggere, ma se da un lato i contenuti sono sicuri, dall'altro non si può sapere se il bambino vuole effettivamente leggerli.

Famiglie e biblioteca familiare

Family Library è una funzione di Kindle che consente di condividere i contenuti con i membri della famiglia. È un modo comodo per condividere o gestire i contenuti in vostro possesso, e dovrete acquistarli una sola volta.

Per avere una Libreria familiare, è necessario creare un nucleo familiare. Questa può essere composta da due adulti, ciascuno con il proprio account Amazon, e da un massimo di quattro bambini. Gli account dei bambini vengono impostati utilizzando Amazon Kids.

Dal momento che una famiglia non può accettare più di due account Amazon (teoricamente due genitori), è uno svantaggio avere il Kindle di un bambino con il proprio account Amazon, in quanto il terzo account non può essere ospitato e non è possibile condividere contenuti attraverso la Libreria di famiglia. (Naturalmente non tutte le famiglie hanno due genitori, o potrebbero non avere due genitori che vogliono condividere i contenuti).

Tuttavia, una volta configurata la Libreria di famiglia, i due account adulti possono gestire i contenuti a cui i bambini hanno accesso. Ciò significa che un adulto può acquistare i contenuti e l'altro può aggiungerli o rimuoverli dal proprio account, se necessario.

Una volta che adulti e bambini fanno parte di una famiglia, è davvero facile gestire i contenuti attraverso un browser. Nelle impostazioni del vostro account > Gestisci i tuoi contenuti e dispositivi potete vedere tutti i vostri libri Kindle e chi può accedervi all'interno della vostra famiglia.

E l'edizione per bambini di Amazon Kindle?

Amazon ha lanciato il Kindle Kids Edition seguendo il modello utilizzato per il tablet Fire Kids Edition: si tratta di un Kindle standard, con custodia, garanzia di 2 anni e abbonamento Amazon Kids+ di 1 anno.

Il dispositivo è il Kindle entry-level e non presenta differenze software rispetto agli altri Kindle: utilizza le stesse funzioni software di cui abbiamo parlato sopra. Questo significa che potenzialmente potete risparmiare un po' di denaro optando per questo Kindle invece che per la specifica Kids Edition, che costa circa 20 dollari in meno.

Tuttavia, l'edizione Kids include questi extra. La custodia ha un valore di circa 20 dollari, mentre la garanzia senza problemi sarà interessante se avete bambini che potrebbero romperlo. Poi c'è Amazon Kids+, che offre un abbonamento di un anno ai contenuti per bambini. Questo abbonamento costa solitamente 4,99 o 3,99 euro al mese, quindi se si vuole seguire questa strada, c'è qualche vantaggio nell'acquistare il pacchetto Kids Edition.

Amazon Kids+

Oltre all'hardware e al software di questi dispositivi, Amazon offre anche un'opzione di abbonamento. Amazon Kids+ è una sorta di ricarica del contenuto del vostro Kindle e vi dà accesso a una serie di libri adatti alla loro età.

C'è un costo e i costi variano a seconda che si sia abbonati a Prime o meno. Inizialmente c'era un'opzione più economica per un bambino, ma ora Amazon ha stabilizzato l'offerta per un massimo di quattro bambini, con una struttura di prezzi più semplice.

Il grande vantaggio di questi abbonamenti è che danno al bambino l'accesso a questi contenuti, in modo che possa sfogliare e trovare cose da leggere. Se avete un bambino più grande, non dovrete trovare tutti i libri, comprarli e poi dare l'accesso al bambino, che potrà trovare le cose da leggere a suo piacimento.

La cosa migliore di questi abbonamenti è che sono validi universalmente sia per i tablet Kindle che per i tablet Fire (quindi sul tablet si può accedere a film o giochi adatti all'età) e si può lasciarli fare.

Qual è la migliore configurazione di Kindle per bambini?

La gamma di opzioni e approcci significa che le impostazioni possono essere adattate all'età del bambino e alla sua autonomia. Per i bambini più piccoli, il Kindle dovrà essere registrato al vostro account Amazon, ma con tutti i controlli parentali attivati, in modo da non consentire l'accesso al vostro account, a Cloud o al browser web.

Allora dovrete utilizzare Amazon Kids per quel bambino. Se riceve un dispositivo Kindle "personale", potete controllare a distanza i contenuti a cui ha accesso. Potete regalare i libri semplicemente acquistandoli e assegnandoli al loro dispositivo, ma dovrete poi aggiungerli manualmente all'area del bambino sul dispositivo stesso.

Il cliente ha sempre il controllo dei contenuti e può facilmente rimuovere i libri finiti o superati. È importante notare che, se lo acquistate tramite il vostro account, il contenuto è vostro e potete quindi condividerlo con i membri più giovani della famiglia. Allo stesso modo, quando un bambino cresce, utilizzando un Household, potrete condividere in futuro i contenuti più vecchi che avete acquistato per voi.

Inoltre, se in famiglia ci sono lettori accaniti, vale la pena di abbonarsi al servizio Kids+. I libri per bambini sono costosi e spesso li leggono in un giorno o poco più, quindi l'accesso continuo a molti libri è un indubbio vantaggio.

La maggior parte delle funzioni sono disponibili sui modelli Kindle più recenti, ma purtroppo non sono ancora disponibili attraverso le applicazioni Kindle e alcuni dispositivi più vecchi. È possibile verificare la compatibilità completa qui.

