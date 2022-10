Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - BYJU'S ha ridotto il prezzo di diversi giochi Osmo e kit per l'apprendimento precoce per la Prime Early Access Sale di Amazon. L'azienda offre anche offerte vantaggiose sui kit Disney a proprio marchio.

Osmo è un sistema di apprendimento per bambini piccoli che combina applicazioni per tablet, come Amazon Fire Tablet e iPad, con accessori e oggetti fisici che possono essere utilizzati per interagire con ciò che appare sullo schermo.

Tutto ciò che occorre fare è fornire il tablet stesso, con kit diversi progettati per dispositivi diversi. I kit iniziali includono un riflettore da posizionare sopra la fotocamera del tablet, che vedrà gli oggetti su un tavolo.

Negli Stati Uniti i prodotti Osmo sono scontati fino al 40%, mentre i kit BYJU'S Learning featuring Disney, dal design simile, hanno sconti fino al 30%.

Ecco alcuni dei nostri prodotti di punta.

Osmo Little Genius Starter Kit per tablet Fire - Risparmio del 40%. Il Little Genius Starter Kit è adatto ai bambini dai 3 ai 5 anni e comprende il kit Early Math Adventure. È disponibile anche per iPad con lo stesso fantastico sconto. Normalmente 119 dollari, ora solo 71,40 dollari. Visualizza offerta

Osmo Coding Starter Kit per iPad - risparmio del 30%. Imparate ai vostri figli il percorso verso il coding indipendente con questo kit che insegna le basi, con l'accento sul "divertimento". È disponibile anche per il tablet Fire. Normalmente a 99,99 dollari, ora a soli 59,99 dollari. Visualizza offerta

Ci sono molte altre offerte Osmo e BYJU'S disponibili durante la Prime Early Access Sale. È possibile controllarle attraverso l'hub Osmo su Amazon negli Stati Uniti fino alla fine del gioco, il 12 ottobre 2022.

Scritto da Rik Henderson.