È davvero facile scattare schermate su Steam Deck. È anche ragionevolmente facile caricare le immagini nel cloud e accedervi da remoto. Se volete farlo, restate con noi e vi aiuteremo.

Steam ha sempre reso molto semplice scattare schermate di gioco e salvarle in locale o caricarle sul proprio profilo. I giocatori saranno felici di sapere che questa comodità è disponibile anche su Steam Deck.

Come fare screenshot su Steam Deck

Il primo passo è naturalmente quello di fare lo screenshot. Se si gioca su PC e si utilizza Steam, è sufficiente premere F12 per catturare una schermata. Anche sullo Stream Deck si utilizzerà una scorciatoia:

Cattura una schermata premendo contemporaneamente il pulsante Steam e R1.

Una volta fatto, dovrebbe apparire una notifica in basso a destra dello schermo per informarvi che ha funzionato. Le schermate scattate vengono salvate nella libreria multimediale.

È possibile accedervi premendo il pulsante Steam per aprire il menu e cercando "media" sul lato sinistro. Facendo clic su di essa si aprirà la libreria multimediale con tutte le schermate. Da qui è possibile vedere tutte le schermate scattate localmente ma anche sul PC e poi caricate nel cloud.

Accesso agli screenshot di Steam Deck da remoto

Quando avete scattato una schermata su Steam Deck, il modo più semplice per accedervi è tramite Steam sul vostro PC. A tal fine, si consiglia di caricarle nel cloud.

Per farlo, premere il pulsante Steam e andare alla libreria multimediale tramite il menu, trovare lo screenshot a cui si desidera accedere e premere il pulsante a per selezionarlo.

C'è poi un pulsante di opzione sul lato destro dello Steam Deck. Premendolo, è possibile caricare lo screenshot:

Selezionate questa opzione e potrete scegliere se caricarla pubblicamente o privatamente sul vostro account Steam.

Seguite questi passaggi e caricate l'immagine desiderata, quindi recatevi alla vostra macchina da gioco e caricate Steam.

Per accedere agli screenshot di Steam Deck sul PC:

Fare clic su visualizza

Fare clic su screenshot dal menu a discesa

Quando appare il pop-up, fare clic su "visualizza libreria online".

Dovreste vedere tutte le schermate scattate e caricate sul cloud di Steam.

Da questa sezione del vostro profilo, potete utilizzare i vari menu per visualizzare gli screenshot pubblici o privati, eliminarli o filtrarli in base a un gioco specifico. Facendo clic con il tasto destro del mouse sull'immagine, è possibile copiarla e incollarla nello strumento che si desidera utilizzare per modificarla.

Se scattate regolarmente screenshot, potete anche accedere alle impostazioni del vostro Steam Deck per ricordarvi di caricarli.

Premete il pulsante Steam e scorrete i menu, quindi fate clic su Cloud. Qui è possibile attivare l'impostazione di gestione degli screenshot per caricare il caricatore di screenshot ogni volta che si chiude un gioco in cui si sono scattati screenshot.

Questo strumento renderà ancora più facile il caricamento e l'accesso da remoto.