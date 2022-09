Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Valve sta lavorando sodo per consegnare gli ordini di Steam Deck il più velocemente possibile. A tal punto che potrebbe riuscire a soddisfare tutti gli ordini in corso per la popolare console portatile per PC entro la fine dell'anno.

L'azienda ha annunciato regolarmente di aver aumentato la velocità degli inviti via e-mail per coloro che hanno prenotato.

La produzione e la distribuzione della console stanno andando bene. Così bene che Valve sta già pianificando diverse versioni dei futuri Steam Deck. Ora Valve ha annunciato che probabilmente tutte le prenotazioni saranno esaurite molto presto. Con un'eccezione:

Il nostro distributore ha accumulato un arretrato nell'elaborazione degli ordini per il Canada, quindi i clienti di questa regione vedranno una pausa (molto) temporanea nelle e-mail di ordinazione. Ci stiamo lavorando e siamo ottimisti sul fatto che potremo riprendere presto a inviare e-mail al Canada. Questo non ha alcun impatto sulle e-mail o sulle spedizioni in altre regioni " - Steam Deck (@OnDeck) 22 settembre 2022

Sembra che in Canada le cose non vadano altrettanto bene. I giocatori canadesi che hanno prenotato uno Steam Deck potrebbero dover aspettare ancora, poiché Valve ha dichiarato che la produzione è temporaneamente in pausa a causa di problemi di distribuzione.

Tuttavia, dato che la produzione continua senza intoppi in altre regioni, è possibile che nel 2023 si possa ordinare uno Steam Deck senza prenotarlo. Tempi entusiasmanti.

Scritto da Adrian Willings.