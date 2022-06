I proprietari di Steam Deck sono invitati a non aggiungere unità SSD M.2 più grandi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ora che le persone stanno iniziando a mettere le mani su Steam Deck, stanno spuntando alcune mod. Non tutte però sono una buona idea.

Proprio di recente è emersa la notizia che un utente di Twitter di nome @TheSmcelra si è dilettato a cercare di inserire un SSD NVMe più grande nel suo Steam Deck. Con una staffa di terze parti e alcune modifiche, un'unità M.2 2242 è stata inserita nella console portatile e sembra funzionare bene.

Il pcb sembra funzionare abbastanza bene per adattare un'unità M.2 2242 allo Steam Deck, non entra in collisione con nulla sulla scheda madre e non sottopone i cavi a sforzi aggiuntivi. Tuttavia, fa inarcare un po' il diffusore di calore. La piastra posteriore è stata riassemblata senza problemi. pic.twitter.com/4j4LVbS0NG- Belly Jelly (@TheSmcelrea) 21 giugno 2022

Da allora, però, Valve è intervenuta per mettere in guardia gli utenti dall'effettuare tali modifiche per paura di danneggiare lo Steam Deck.

Lawrence Yang, un progettista di Valve che lavora allo Steam Deck, è intervenuto su Twitter per mettere in guardia gli utenti da tale modifica:

Salve, per favore non fatelo. Il circuito integrato del caricabatterie si scalda molto e i pad termici vicini non devono essere spostati. Inoltre, la maggior parte delle unità m.2 2242 assorbe più energia e si riscalda più di quanto il Deck sia stato progettato. Questa modifica può sembrare funzionante, ma ridurrà significativamente la vita del Deck - Lawrence Yang (@lawrenceyang) 26 giugno 2022

"Salve, per favore non fatelo. Il circuito integrato del caricabatterie si surriscalda molto e i pad termici vicini non devono essere spostati. Inoltre, la maggior parte delle unità m.2 2242 assorbono più energia e si surriscaldano più di quanto il Deck sia stato progettato. Questa modifica può sembrare funzionante, ma ridurrà significativamente la durata del Deck".

Modificare il proprio Steam Deck e migliorarlo potrebbe sembrare una buona idea, ma non se si rovina la longevità della console. Se volete smontare la vostra console portatile e modificarla, allora vale la pena di consultare la partnership di Valve con iFixit se volete parti aggiuntive o sostituzioni. Si tratta di un metodo di modifica molto più sicuro e approvato da Valve.

Scritto da Adrian Willings.