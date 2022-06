Il dock Steam Deck è stato ufficialmente ritardato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Con il passare dell'anno sempre più persone stanno ricevendo i loro ordini di Steam Deck dopo una notevole attesa.

Oltre allo Steam Deck, Valve ha lavorato a una docking station da abbinare alla console portatile. Tale docking station è stata progettata non solo per ricaricare lo Steam Deck, ma anche per consentirgli di collegarsi ad altri display, a una connessione Ethernet e alle periferiche.

Ma se speravate di ottenere un dock da abbinare a Steam Deck, l'ultimo aggiornamento di Valve potrebbe essere una delusione.

Valve ha annunciato che purtroppo ha dovuto ritardare il rilascio della docking station ufficiale di Steam Deck a causa di vari problemi. Questi problemi includono le solite carenze di pezzi e i problemi di produzione che hanno afflitto il settore negli ultimi due anni a causa di COVID.

L'azienda ha dichiarato che sta lavorando per migliorare la situazione e che comunicherà in seguito le date di lancio del dock, ma ora si tratta essenzialmente di un gioco di attesa.

La buona notizia è che Valve ha promesso che questi ritardi non si applicano anche allo Steam Deck stesso. Non c'è quindi da preoccuparsi se avete effettuato il preordine ma la vostra console non è ancora stata spedita.

Nel frattempo, Valve ha aggiunto alcune nuove funzionalità a Steam Deck, tra cui la possibilità di regolare la frequenza di aggiornamento, una nuova schermata di blocco per la vostra sicurezza e molto altro ancora. Tutte queste novità sono ben riassunte in questo video:

Scritto da Adrian Willings.