Gli aggiornamenti di Steam Deck portano più giochi verificati e meno rumore della ventola

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Valve rilascia regolarmente aggiornamenti per la sua console portatile e l'ultimo di questi ha permesso di ridurre il rumore della ventola e di aumentare il numero di giochi verificati.

QuandoSteam Deck è stato lanciato per la prima volta c'erano solo circa 100 giochi "giocabili", ma da allora il numero è aumentato rapidamente. Abbiamo già scritto in precedenza di come verificare quali giochi funzionano su Steam Deck e ora sembra che il numero di giochi possa essere molto più alto.

Secondo Gaming on Linux, sono oltre 3.000 i giochi classificati come "Verificati" o "Giocabili" su Steam Deck.

Abbiamo controllato e della nostra collezione di 911 giochi, ce ne sono 99 che sono contrassegnati come "Ottimo su Deck" nella libreria, anche se vale la pena notare che abbiamo visto anche alcuni giochi che sono stati dichiarati "non supportati" ma che in realtà funzionano e altri che hanno solo bisogno di alcune regolazioni di controllo per giocare bene. Quindi il numero potrebbe essere più grande di quanto si pensi e in rapido miglioramento.

Insieme all'aumento dei giochi giocabili, è arrivata anche la notizia dell'aggiornamento di SteamOS 3.2. Questo aggiornamento per lo Steam Deck è in fase di distribuzione e apporta un miglioramento al comportamento della ventola dello Steam Deck. Valve afferma che la nuova curva della ventola controllata dal sistema operativo dovrebbe fare una grande differenza:

"...nel complesso è più intelligente, più reattiva a ciò che accade su Steam Deck e all'interno di Steam Deck, e più silenziosa, soprattutto in situazioni di basso utilizzo".

Si tratta di un'ottima notizia, poiché il rumore della ventola è una delle nostre maggiori lamentele nei confronti di Steam Deck. Sarà quindi bello vedere i cambiamenti che questo porterà.

Nello stesso aggiornamento, Valve ha anche aggiunto la possibilità di regolare al volo la frequenza di aggiornamento dello schermo nel gioco, consentendo ai giocatori di trovare il "perfetto equilibrio tra framerate, qualità del gioco e durata della batteria".

A quanto pare, lo Steam Deck migliora sempre di più.

Scritto da Adrian Willings.