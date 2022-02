Le parti di ricambio dello Steam Deck saranno disponibili tramite iFixit

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Valve ha annunciato che sta collaborando con una nota azienda di riparazione di elettronica di consumo per offrire pezzi di ricambio per la sua prossima console Steam Deck .

L'azienda in questione - iFixit - è probabilmente il nome più riconoscibile nel settore delle riparazioni, avendo accumulato milioni di visualizzazioni e letture dei suoi popolari smontaggi di gadget, dove mostra tutti i componenti interni e come sostituirli.

Nel suo post di annuncio nel forum della community di Steam , la società ha affermato che sarebbe stato "uno dei venditori autorizzati di pezzi di ricambio per Steam Deck", suggerendo che ce ne saranno anche altri.

Ci sono ancora alcuni dettagli da elaborare, secondo il post, e non siamo più saggi su quali parti della console saranno offerte in questo programma.

Questa mossa fa seguito al video in cui l'azienda ha mostrato come abbattere lo Steam Deck, anche se con l'esplicito avviso che probabilmente non dovresti provare a farlo da solo.

La console stessa non è lontana dal lancio ora, con Steam Deck sulla buona strada per le prime spedizioni di questo mese. Detto questo, se ne preordini uno al momento della scrittura, probabilmente non lo riceverai fino al secondo trimestre dell'anno; tale è la domanda per il dispositivo.

Con oltre 100 giochi già certificati come compatibili con la console portatile e con l'accesso a così tanti titoli di prim'ordine, è facile vederlo diventare popolare. Soprattutto con i giocatori PC che desiderano accedere agli stessi titoli in movimento.

Quest'ultima notizia significa che, se in qualche modo rompi il tuo Steam Deck, sarai in grado di acquistare parti e componenti ufficiali e ripararlo da solo.

Scritto da Cam Bunton.