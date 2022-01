Lo Steam Deck di Valve sarà spedito in tempo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I giocatori si rallegrano! Valve ha fatto il grande annuncio che Steam Deck è pronto per la spedizione. La console portatile dell'azienda è apparentemente pronta per essere rilasciata a coloro che hanno preordinato e verrà spedita alla fine di febbraio.

Questo ovviamente arriva dopo il precedente ritardo del lancio dell'anno scorso, ma è eccitante per quelli di noi con i preordini in corso.

Buon gennaio! Oggi abbiamo un piccolo aggiornamento per te - tl;dr - siamo ancora sulla buona strada per la spedizione a febbraio.



Dai un'occhiata qui: https://t.co/pQXC101JCV — Steam Deck (@OnDeck) 13 gennaio 2022

La notizia è arrivata direttamente dalla stessa Valve:

"Innanzitutto, siamo sulla buona strada per spedire Steam Deck in tempo. Nonostante la pandemia globale, i problemi di fornitura e di spedizione, sembra che saremo in grado di iniziare a farli uscire entro la fine di febbraio.. ."

In vista del lancio, Valve ha lavorato duramente per garantire che ci siano molti giochi che funzioneranno bene con la console. Potresti aver già sentito parlare del sistema verificato che l'azienda ha implementato.

Quel sistema ti farà sapere a colpo d'occhio se i giochi a cui vuoi giocare funzioneranno con Steam Deck. Se sono contrassegnati come verificati o riproducibili, sei a posto. Alcuni potrebbero non essere supportati e altri avranno bisogno di essere testati, ma Valve ha inviato kit di sviluppo dello Steam Deck agli sviluppatori in vista del lancio per assicurarsi che lo siano il maggior numero possibile.

"È anche importante che diamo agli sviluppatori la possibilità di testare i loro giochi per ottenere quel bel assegno verde verificato, quindi abbiamo inviato kit per sviluppatori in quantità. Abbiamo approvato un'altra ondata di kit di sviluppo e centinaia di kit è stato spedito nell'ultimo mese (e stiamo continuando ad approvare e inviare ancora di più)."

Non c'è molto da aspettare ora!

Scritto da Adrian Willings.