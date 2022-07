Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Spotify ha silenziosamente interrotto la produzione di Car Thing, il suo lettore multimediale intelligente/accessorio per auto, solo cinque mesi dopo aver finalmente reso il prodotto ampiamente disponibile per l'acquisto.

Annunciato per la prima volta all'inizio del 2021, Car Thing è stato progettato per rendere più facile il controllo del servizio di streaming Spotify sul telefono dall'auto. È dotato di un quadrante fisico sulla parte anteriore e di un touchscreen da 4 pollici, quattro microfoni nella parte superiore e quattro pulsanti preimpostati per i controlli. L'audio dell'auto viene controllato tramite Car Thing utilizzando i comandi "Hey Spotify" o il quadrante, lo schermo e i pulsanti preimpostati del dispositivo.

Nell'ultimo comunicato stampa della società, Spotify ha rivelato che la decisione di interrompere la produzione di Car Thing ha avuto un impatto negativo sul margine lordo ed è costata all'azienda 31 milioni di euro (circa 32 milioni di dollari). Tuttavia, ha chiuso il progetto e ha attribuito la colpa a diversi fattori, tra cui la domanda del prodotto e i problemi della catena di approvvigionamento. Non è stato indicato il numero di unità vendute finora.

Spotify ha dichiarato che le Car Things esistenti continueranno a funzionare. Il dispositivo richiede un abbonamento a Spotify Premium e, naturalmente, uno smartphone iOS o Android con connessione Wi-Fi o dati mobile. Per saperne di più sul funzionamento del dispositivo, consultare il sito. È ancora disponibile per l'acquisto, fino a esaurimento scorte, a un prezzo scontato di 49,99 dollari (rispetto al normale prezzo di vendita di 89,99 dollari).

Spotify ha dichiarato che Car Thing ha dato vita ad alcune lezioni utili e che rimane focalizzata su "l'auto come luogo importante per l'audio".

Nonostante questa cancellazione, le cose sembrano andare bene per Spotify: Le sue basi di ascoltatori gratuiti e a pagamento continuano a crescere. Attualmente conta rispettivamente 433 milioni e 188 milioni di utenti.

Scritto da Maggie Tillman.