I nuovi modelli di Walkman di Sony non sono a buon mercato

(Pocket-lint) - Sony ha presentato i due ultimi modelli di Walkman che sta lanciando sul mercato, per coloro che desiderano un lettore musicale portatile che offra molta più fedeltà rispetto alla maggior parte dei telefoni, e non sono certo economici.

I due modelli sono NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2, che offrono rispettivamente un'esperienza super-premium e semplicemente premium.

Lo ZM2 è un oggetto sorprendente, dal prezzo di 3.699,99 dollari, con uno chassis placcato in oro puro per ridurre al minimo le interferenze durante l'ascolto e altri componenti di alta qualità, tra cui un Kimber Kable dedicato che va dal jack per cuffie all'amplificatore integrato.

L'AM2, in confronto, è ancora uno sbalorditivo ma costa "solo" 1.399,99 dollari da Sony, con la stessa tecnologia di amplificazione e lo stesso software all'interno di un case leggermente meno stravagante. Detto questo, è comunque un bellissimo prodotto audiofilo.

Entrambi i modelli di Walkman funzionano con Android 11 e sono dotati di Wi-Fi per poter ascoltare la musica in streaming se necessario (anche se non è proprio questo lo scopo di un dispositivo ad alta risoluzione), ma questo dovrebbe anche significare che le cose sono facili da personalizzare e da usare come si vuole.

Entrambi consentono inoltre di espandere lo spazio di archiviazione tramite una scheda microSD, per cui si dovrebbe essere in grado di inserire un sacco di brani a bordo. Se state aspettando di trovare il lettore portatile perfetto, sono già disponibili.

Scritto da Max Freeman-Mills.