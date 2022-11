Migliorate la vostra voce con questi sconti sui fantastici microfoni Shure

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Due dei nostri microfoni Shure preferiti sono già scontati prima dell'inizio dei saldi del Black Friday.

Di solito i microfoni Shure hanno un prezzo elevato e per una buona ragione.

Lo Shure SM7B è da anni il fiore all'occhiello e il preferito da musicisti, artisti e altri. È un modello da studio e offre un suono incredibile con una qualità di trasmissione ricca, perfetta per il podcasting, il lavoro di voice-over e la creazione di musica. Tuttavia, ha un prezzo elevato e raramente viene scontato. Quindi, se siete rimasti in attesa, questo è il momento giusto per cogliere l'occasione.

Il prezzo attuale è di 140 dollari, con uno sconto di 96 sterline, su Amazon negli Stati Uniti e di 96 sterline su Amazon nel Regno Unito. Per funzionare, però, richiede un'interfaccia XLR come Rodecaster Pro 2 o GoXLR.

Nel frattempo, il più economico Shure MV7 USB plug-and-play è disponibile con uno sconto che lo rende più economico di 25 dollari o di 30 sterline nel Regno Unito. Si tratta di un'ottima opzione con un suono fantastico e la possibilità di utilizzare connessioni USB o XLR, rendendo facile l'aggiornamento in futuro.

Se siete alla ricerca di un modo per migliorare il vostro audio, rivolgetevi a queste occasioni e non rimarrete delusi.

Scritto da Adrian Willings.