Queste tastiere a tema Sonic the Hedgehog sono perfette se si conosce la disposizione dei tasti.

(Pocket-lint) - Higround sta lanciando una collezione di prodotti con una varietà di oggetti ispirati a Dreamcast, tra cui tastiere, keycaps e altro ancora.

Questi prodotti fanno parte della "capsule collection" dell'azienda che ha collaborato con Sega per rendere omaggio ai personaggi classici e alla console di un'epoca passata.

Come vedrete, la collezione comprende alcune tastiere e set di keycap dall'aspetto piuttosto fantastico e fortemente tematizzato. Questi includono sia keycaps al 65% che al 100%, oltre ad alcune tastiere davvero accattivanti.

La più sorprendente di queste è quella che raffigura Sonic che si fa strada attraverso un livello classico raccogliendo anelli. Noterete che questa tastiera non presenta alcuna scritta, ad eccezione di "Higround" impresso sulla barra spaziatrice.

È quindi un piacere digitare su di essa solo se si è un dattilografo che sa quali sono i tasti senza guardare. Almeno Sonic stesso si trova sul tasto S.

Gli altri design non sono così evidenti, ma sono comunque tutti a tema Sonic o Dreamcast. Al momento non sono stati rivelati i prezzi della collezione, ma è possibile visitare la pagina ufficiale di Sonic x Higround per saperne di più e iscriversi per accedervi.

Scritto da Adrian Willings.