(Pocket-lint) - Durante il recente evento di AMD per la presentazione delle GPU Radeon RX 7900, si è parlato del prossimo monitor da gioco Samsung Odyssey Neo G9 con un pannello 8K aggiornato.

Si dice che questo sia il primo monitor da gioco ultrawide 8K, ma che non sarà lanciato prima del CES 2023. È interessante notare che si tratta di un display 8K "solo orizzontale", quindi non è chiaro quale potrebbe essere la risoluzione.

Di certo non avrà la stessa quantità di pixel verticali di un monitor standard non ultrapiatto. Inoltre, per poterlo sfruttare al meglio, è necessario disporre di una scheda grafica compatibile con DisplayPort 2.1.

Come ci si aspetterebbe dall'annuncio, le ultime offerte di GPU di AMD dovrebbero essere all'altezza della situazione.

AMD afferma che le AMD Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT offriranno "prestazioni eccezionali" che includono non solo un elevato refresh 4K (fino a 480Hz) ma anche una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz quando si esegue in 8K.

È probabile che si debba utilizzare il FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD per garantire un'esperienza fluida, ma se la nostra precedente esperienza con i monitor ultrawide di Samsung è un dato di fatto, dovrebbe essere magnifica.

Vale la pena notare che l'attuale Samsung Odyssey Neo G9 da 49 pollici, con una risoluzione di 5.120 x 1.440 e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, viene venduto a circa 1699 dollari, 1749 sterline o 1769 euro. Con le specifiche aggiornate, ci aspettiamo che il modello 8K sia ancora più costoso. Per saperne di più dovremo aspettare il CES di gennaio.

Scritto da Adrian Willings.