(Pocket-lint) - Sembra che Samsung stia lavorando a un nuovo caricabatterie wireless, poiché è stato appena individuato dalla Federal Communication Commission degli Stati Uniti.

I telefoni di punta di Samsung , come qualsiasi telefono, potrebbero beneficiare di migliori velocità di ricarica. Certo, OnePlus e Xiaomi hanno telefoni in grado di ricaricarsi in modalità wireless a 50 W, ma Samsung arriva a 15 W. Tuttavia, un caricabatterie wireless ancora da annunciare, forse per il Galaxy S22 del prossimo anno, è stato scoperto nei documenti FCC con una velocità di ingresso di 9V/2,77A, che è di circa 25W.

Il caricabatterie wireless ha il numero di modello EP-P2400. L FCC (tramite MySmartPrice ) ha testato le sue velocità di 4,5 W/7,5 W/15 W sul Galaxy S21 e a velocità di 2 W sul Galaxy Buds Pro. Ci sono anche immagini nei documenti che mostrano il caricabatterie wireless con un design simile a un pad.

Tieni presente che Samsung offre diversi caricabatterie wireless con velocità fino a 15 W. Tutti i dispositivi di punta dellazienda negli ultimi anni supportano solo velocità di ricarica wireless di 15 W, incluse le serie Galaxy Note 20 e Galaxy S21. Ma se le ultime indiscrezioni sono vere, la serie Galaxy S22 potrebbe offrire 25 W, il che significa che lazienda potrebbe lanciare un caricabatterie wireless da 25 W per accompagnarla.

