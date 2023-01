L'ultima stravagante idea di Razer è un poggiatesta per sedie da gioco con audio surround near-field integrato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Razer è di nuovo al CES con un concetto strano e meraviglioso.

Al Consumer Electronics Show del 2022, Razer ha mostrato un concetto di scrivania da gioco modulare chiamato Project Sophia e, prima ancora, il bizzarro concetto di laptop multischermo; ora Razer sta lavorando per rivoluzionare la vostra sedia da gioco.

Project Carol è un dispositivo concettuale che è essenzialmente un cuscino per la testa per la vostra sedia da gioco che offre un suono surround near-field e anche aptico. L'idea è quella di offrire ai giocatori un nuovo livello di immersione grazie alla risposta audio e tattile direttamente sulla sedia.

Non è la prima volta che Razer cerca di rendere più interessante l'umile sedia da gioco. Nel 2021 l'azienda ha presentato Project Brooklyn, una sedia con uno schermo da 60 pollici incorporato e un feedback aptico e tattile. In confronto, Project Carol sembra un prodotto reale molto più plausibile.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il piano di quest'ultimo concept prevede l'utilizzo di un'ingegnosa tecnologia di surround near-field per offrire un audio chiaro con un suono surround 7.1. Razer afferma che questa configurazione del poggiatesta fornisce un audio surround più vicino con un paesaggio sonoro più avvolgente.

Il suono è inoltre completato dalla tecnologia HyperSense di Razer, che converte il suono del gioco anche in un feedback aptico. In questo modo è possibile non solo sentire ciò che sta accadendo, ma anche percepirlo. Immergendovi completamente nell'azione.

Project Carol è progettato per funzionare con tutte le sedie da gioco, comprese le sedie da gioco Iskur ed Enki di Razer . Si aggancia semplicemente alla sedia con cinghie elastiche regolabili e poi al PC tramite wireless a 2,4 GHz. Razer sostiene che il poggiatesta può durare fino a otto ore prima di dover essere ricaricato. Per saperne di più, visitate il sito ufficiale qui.

Scritto da Adrian Willings.