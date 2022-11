Il mouse modulare per MMO di Razer, il Naga Pro, è ora ancora migliore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Razer ha presentato un aggiornamento della sua linea di mouse Naga, che comprende i modelli Razer Naga V2 Pro e Naga V2 HyperSpeed.

Si tratta degli ultimi mouse modulari MMO dell'azienda, dotati di piastre laterali intercambiabili che consentono di cambiare facilmente modalità per diversi tipi di gioco.

Molte cose sono cambiate dal lancio del Naga originale nel 2009 e ora il Razer Naga V2 Pro vanta una serie di miglioramenti che si rivolgono a una vasta gamma di giocatori.

Le modifiche includono la nuova rotella Razer HyperScroll Pro, il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, gli interruttori ottici Razer di terza generazione e una serie di opzioni di ricarica e connettività.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il Razer Naga V2 Pro è dotato di tre piastre intercambiabili, che consentono di scegliere tra 12 pulsanti laterali, sei o due. Queste sono progettate per i giochi MMO, MOBA e FPS. In questo modo è possibile cambiare modalità quando si cambia gioco e avere ben 22 pulsanti programmabili in un unico mouse.

squirrel_widget_12861383

Sensore ottico Focus Pro 30K con una precisione di risoluzione del 99,8%.

Fino a 750 pollici al secondo (IPS)/70 G di accelerazione

Personalizzazione avanzata della distanza di sollevamento/atterraggio

Interruttori per mouse ottico Razer Gen-3 con una capacità di 90 milioni di clic

Regolazione della sensibilità al volo (stadi predefiniti: 400/800/1600/3200/6400)

Durata della batteria: Circa 150 ore con HyperSpeed wireless, 300 ore con BLE

Per una maggiore programmabilità e personalizzazione, la rotella HyperScroll Pro offre sei diverse modalità: modalità Standard, modalità Distinta, modalità Ultrafine, scorrimento adattivo e scorrimento libero.

Queste modalità offrono diversi livelli di resistenza e persino uno scorrimento accelerato "sempre attivo". Inoltre, è possibile personalizzare la sensazione della rotella di scorrimento a proprio piacimento, sia che si tratti di scorrimento libero, liscio o con un feedback tattile soddisfacente.

squirrel_widget_12861384

Razer Naga V2 Pro offre connettività wireless HyperSpeed, connessioni Bluetooth o USB-C. Razer dichiara un'autonomia di 300 ore con il Bluetooth. Sono inoltre disponibili le opzioni aggiuntive Razer Wireless Charging Puck e Razer Mouse Dock Pro per rendere il mouse ancora più comodo.

Il Razer Naga V2 HyperSpeed è il modello più economico, alimentato da batterie AA e in grado di durare fino a 400 ore.

Entrambi i mouse sono disponibili per l'acquisto presso Razer.

Scritto da Adrian Willings.