(Pocket-lint) - Due giganti del gioco hanno entrambi rilasciato diverse console portatili che offrono accesso alle funzionalità di gioco cloud.

Ciascuna sembra avere i propri vantaggi, con il Razer Edge che ha sia la versione 5G che quella Wi-Fi. Mentre la console portatile Logitech G Cloud Gaming è più economica, ma dispone solo di una versione Wi-Fi.

Ma qual è la scelta giusta per voi? Siamo qui per aiutarvi con tutto quello che c'è da sapere su ciascuna di queste console.

Quanto costano le console portatili?

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld è disponibile per il pre-ordine a 299,99 dollari negli Stati Uniti, ma sarà venduto a un prezzo superiore quando sarà completamente disponibile (329 dollari).

Nel frattempo, il Razer Edge è disponibile sia in versione Wi-Fi che Verizon 5G. Il prezzo del modello Verizon non è ancora stato confermato, ma negli Stati Uniti sarà possibile acquistare il modello Wi-Fi a 399,99 dollari.

Entrambi i palmari di Razer e Logitech sono disponibili solo negli Stati Uniti.

A quali giochi si può giocare?

Entrambe le console di gioco sono progettate per funzionare con i servizi di cloud gaming e consentire l'accesso ai giochi in questo modo.

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld funziona con Android 11 e dispone di una sorta di modalità tablet. Ha accesso al Google Play Store e ai giochi da lì.

Questa console deve essere utilizzata per accedere ai giochi cloud con Nvidia GeForce Now e/o Xbox Cloud Gaming. Questi servizi consentono di accedere a molti giochi con relativa facilità, a patto che si disponga di un abbonamento e di una connessione Wi-Fi domestica veloce.

Il palmare Logitech G Cloud Gaming sembra essere piuttosto flessibile, poiché funziona anche con Steam Link. Quindi, se siete giocatori di PC, potete utilizzare il vostro PC per lo streaming dei giochi mentre siete a casa e giocare in questo modo.

Allo stesso modo, il Razer Edge offre anche opzioni di gioco in cloud con Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now. Le due versioni sono in grado di accedere a questi giochi cloud tramite Wi-Fi o rete 5G di Verizon, a seconda del modello scelto.

È inoltre possibile utilizzare il Razer Edge per lo streaming di giochi dal PC di gioco utilizzando strumenti come Steam Link, Moonlight e Parsec. Il Razer Edge utilizza l'app Razer Nexus come dashboard per Android per la riproduzione di contenuti locali.

Logitech G Cloud Gaming Handheld: Pannello LCD IPS da 7 pollici, rapporto 1920 x 1080 FHD 16:9, 60Hz

Razer Edge: display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2400x1080 FHD+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Le specifiche dei due portatili da gioco sono piuttosto diverse. Le dimensioni dello schermo sono per lo più paragonabili, ma solo in termini di dimensioni.

È dotato di un chipset Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform e vanta una CPU Kryo octa-core da 3GHz con GPU Adreno. La versione 5G è ottimizzata per la banda ultra larga di Verizon 5G per un gioco "affidabile e a basso lag".

Il portatile di Razer è dotato di 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna. È inoltre possibile utilizzare una scheda MicroSD per ottenere fino a 2 TB di memoria aggiuntiva.

La batteria è da 5.000 mAh e pesa 264 g da sola o 401 g con il controller collegato.

In termini di connettività, la console dispone di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, oltre che di USB Type-C per la ricarica e di un jack per cuffie da 3,5 mm. È presente anche una fotocamera frontale da 5MP in grado di catturare filmati a 1080p a 60FPS. È inoltre dotato di altoparlanti a 2 vie con 2 microfoni digitali e audio THX Spatial Audio.

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld non è all'altezza per quanto riguarda le specifiche.

Utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 720G, una CPU Octa-core fino a 2,3GHz, 4GB di RAM LPDDR4x e 64GB di memoria interna. Lo Snapdragon 720 è stato annunciato all'inizio del 2019, mentre il G3x di Edge è stato rivelato alla fine del 2021. Inoltre, utilizza RAM DDR4 anziché DDR5 e ha una memoria interna più piccola.

Per quanto riguarda il display, questo palmare ha un pannello LCD IPS da 7 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080, rapporto 16:9 e frequenza di aggiornamento di 60Hz. L'abbiamo visto dal vivo e ci è sembrato perfettamente buono, con colori ricchi e immagini fluide, ma sulla carta il Razer Edge vince per le specifiche.

Tuttavia, è potenzialmente vincente in altri modi. Ha una batteria da 6.000 mAh che offre 12 ore di gioco in cloud. Logitech afferma che questo significa 12 ore di gioco. Tuttavia, è possibile utilizzarlo solo a casa, in quanto non dispone di funzionalità cellulari. Non è dato sapere quanto durerà il Razer Edge durante le sessioni di gioco, ma con una batteria più piccola e una risoluzione più elevata, potrebbe essere meno.

Controlli

Entrambe le console portatili dispongono di funzionalità touchscreen.

Il Razer Edge ha il controllo Razer Kishi V2 Pro con pulsanti a microinterruttore, grilletti analogici, macro programmabili e l'aptica Razer HyperSense.

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld ha controlli integrati con un layout familiare in stile Xbox. Ha un corpo sottile e una configurazione confortevole con D-pad e thumbstick di facile accesso.

I controlli sono integrati, mentre il Razer Edge sembra avere controlli rimovibili con la configurazione Kishi V2 Pro e può essere utilizzato in modalità tablet.

Il verdetto

In questa fase iniziale, è difficile dire quale dei due dispositivi sarà l'acquisto migliore. Il Razer Edge è più potente sulla carta e ha specifiche migliori sotto vari aspetti che potrebbero renderlo migliore per giocare. Se si vuole giocare fuori casa, è anche la scelta più logica se si acquista la versione 5G.

Tuttavia, il portatile Logitech è più conveniente e potrebbe durare più a lungo durante le sessioni di gioco.

Scritto da Adrian Willings.