(Pocket-lint) - Razer ha rivelato una serie di prodotti diversi durante il suo evento speciale online RazerCon 2022. L'azienda ha presentato una serie di novità, tra cui i propri prodotti e le collaborazioni che i giocatori apprezzeranno.

Se vi siete persi lo spettacolo, potete rivederlo qui sotto e noi vi riassumiamo tutte le cose interessanti che vi siete persi.

Razer Edge, il primo portatile da gioco 5G al mondo

Il momento clou dello show è stato probabilmente il grande reveal del dispositivo portatile di gioco di Razer, il Razer Edge.

Si tratta di una console portatile per il cloud gaming che promette di accedere facilmente a migliaia di giochi tramite servizi come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now.

Dispone di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ 2400x1080 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Sono inoltre disponibili due versioni: una che supporta il 5G per poter giocare quando si è in giro e una versione Wi-Fi che funziona a casa (come il Logitech G Gaming Handheld).

Il Razer Edge è disponibile solo negli Stati Uniti e la versione Wi-Fi costa 399,99 dollari.

Razer Blue Screen

Razer ha rivelato una serie di prodotti, tra cui alcuni rivolti specificamente agli streamer. Razer Blue Screen è uno schermo pieghevole da 94 pollici progettato per consentire agli streamer di creare contenuti visivamente interessanti con il chroma keying.

Il design retrattile lo rende facile da utilizzare e semplice da riporre quando non è in uso. Grazie al supporto posteriore, è sempre liscio e senza pieghe.

Razer Kaira Pro HyperSpeed

La gamma di cuffie di Razer è stata ampliata con le Razer Kaira Pro HyperSpeed, cuffie con licenza completa progettate per PlayStation 5. Utilizza una connessione wireless ultraveloce a 2,4 GHz per offrire un audio a bassa latenza e 30 ore di durata della batteria.

Dispone inoltre di driver Razer TriForce da 50 mm, di un microfono esterno staccabile Razer HyperClear cardioide ENC e di un sistema tattile leader nel settore, alimentato da Razer HyperSense.

Razer Hammerhead HyperSpeed

Se preferite gli auricolari in-ear, allora gli ultimi auricolari Razer Hammerhead HyperSpeed potrebbero piacervi. Si tratta di auricolari multipiattaforma con cancellazione attiva del rumore e doppio microfono con cancellazione del rumore ambientale (ENC) per una chat chiara con gli amici.

Questi auricolari sono dotati di Razer Chroma RGB, 30 ore di durata della batteria supportate da una custodia di ricarica e offrono connettività sia a 2,4 GHz che Bluetooth 5.2. Sono disponibili due versioni: una certificata PlayStation e l 'altra per Xbox. Saranno disponibili da novembre con prezzi a partire da 149,99 dollari USA / 179,99 euro.

Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition

L'azienda ha anche rivelato un'altra aggiunta alla sua linea Razer Enki. Si tratta di una sedia da gioco in edizione speciale, ispirata alla Lamborghini e caratterizzata da cuciture esagonali, materiali pregiati in Alcantara, un cuscino magnetico per la testa e una "seduta bilanciata".

Il Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition sarà disponibile a dicembre 2022, a partire da 1.299 dollari USA / 1.499 euro.

Più colori per le periferiche Razer

Razer ha anche rivelato una nuovissima linea di edizioni Quartz, Mercury e White delle sue periferiche. Razer Barracuda wireless, Razer Huntsman V2 TKL, Razer BlackShark V2 X e Razer Orochi V2 avranno un'edizione Quartz.

È inoltre possibile ottenere una Razer Barracuda Mercury Edition, Razer DeathStalker V2 Pro White Edition, Razer DeathStalker V2 Pro TKL White Edition e Razer Basilisk V3 Pro White Edition.

