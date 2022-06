Razer produce mouse ecologici

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nell'ambito del piano decennale Go Green di Razer, l'azienda ha reso più sostenibili due dei suoi popolari mouse. Razer Basilisk V3 e Razer DeathAdder Essential sono ora ancora migliori grazie alla certificazione ECOLOGO.

Questa certificazione significa essenzialmente che i due mouse sono stati realizzati in modo più sostenibile per l'ambiente. Le periferiche di gioco sono state testate per garantire che la produzione sia conforme a rigorosi standard ambientali di terze parti.

In altre parole, il processo di produzione, l'imballaggio e altro ancora sono stati controllati per garantire che siano stati costruiti tenendo conto della sostenibilità ambientale.

Come risultato, i due mouse possono ora esibire il marchio di fiducia UL ECOLOGO, un logo riconosciuto da Amazon e mostrato sul sito insieme al Climate Pledge Friendly Program.

Basilisk V3 e DeathAdder Essential sono i primi mouse da gioco di Razer a soddisfare questi criteri, ma la speranza è di creare altri prodotti in futuro.

Razer punta anche a ottenere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto conforme alla norma ISO 14025. Nel frattempo, questa certificazione UL ECOLOGO aiuterà Razer a dimostrare il suo impegno nella creazione di prodotti sostenibili e migliori per l'ambiente e darà anche a voi la massima tranquillità al momento dell'acquisto.

Scritto da Adrian Willings.