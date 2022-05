Razer ha eliminato un po' di peso dal Viper V2 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer ha rivelato una versione aggiornata e migliorata del suo tanto amato mouse Viper sotto forma dell'ultra leggero Viper V2 Pro.

Questo mouse è stato realizzato per la scena esports con una serie di miglioramenti tra cui interruttori ottici del mouse aggiornati, un nuovo e migliorato sensore ottico e un corpo che pesa solo 58 grammi.

Questo lo rende il 20 per cento più leggero del Razer Viper Ultimate e anche uno dei mouse da gioco wireless più leggeri in circolazione. Razer sostiene di averlo migliorato in un certo numero di modi, compreso l'aumento della durata della batteria per una maggiore longevità durante le sessioni di gioco.

Sotto il cofano, il Viper V2 Pro confeziona il sensore ottico Focus Pro 30K che ha una precisione di risoluzione completa del 99,8% ma è anche dotato di AI per aiutare a migliorare le prestazioni. Questa intelligenza artificiale include Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off per ottenere solo le migliori prestazioni durante il gioco competitivo.

Gli utenti possono anche modificare cose come Asymmetric Cut-off e impostare le distanze di decollo e atterraggio in base al proprio stile di gioco.

C'è anche l'inclusione di Razer Optical Mouse Switches Gen-3 che Razer sostiene avere zero problemi di doppio clic e ritardo di rimbalzo. Questi interruttori sono garantiti anche per 90 milioni di clic, quindi il Viper V2 Pro dovrebbe certamente superare la prova del tempo.

Tutto questo è avvolto in un mouse che è ricaricabile tramite USB-C, ha un cavo di ricarica Speedflex e altro ancora.

Il Viper V2 Pro è disponibile ora al prezzo di 149,99 £/$149,99 USD/€ 159,99.

Scritto da Adrian Willings.